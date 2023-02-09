Alibaba работает над аналогом ChatGPT

Китайский гигант Alibaba подтвердил, что работает над конкурентом ChatGPT, диалоговым чат-ботом на базе искусственного интеллекта. Как отмечается, компания уже много лет занимается генеративным искусственным интеллектом и большими языковыми моделями.

Ранее о самом факте разработки сообщило издание 21st Century Business Herald, однако тогда китайцы отказались от комментариев. В материале издания говорилось, что Alibaba интегрирует эту технологию в корпоративное приложение DingTalk, однако пока это не подтверждено.

Alibaba — лишь одна из многих китайских корпораций, которые хотят представить конкурента ChatGPT. Совсем недавно технологическая компания Baidu объявила, что работает над собственной технологией искусственного интеллекта под названием Ernie Bot, её запустят в марте этого года.

Китайская технологическая группа JD.com также выразила заинтересованность в интеграции технологии чат-бота в свои продукты.

В числе американских компаний с аналогичными планами можно назвать Microsoft с новым поисковиком Bing и Google с чат-ботом Bard.