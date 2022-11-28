В Telegram появятся платные номера

В Telegram, похоже, планируют продавать не только никнеймы, но и номера телефонов. Их смогут приобретать пользователи. На это указывает нововведение, найденное к бета-версии приложения для Android.

На данный момент программа уже поддерживает несколько аккаунтов, но все они привязаны к разным номерам. В будущем у одного аккаунта может быть несколько номеров. Платные получат код +888 и применяются только для авторизации. Позвонить на них по телефону нельзя, поскольку номера цифровые.

Это позволит владельцам крупных каналов покупать красивые номера (если успеют, конечно). Дата запуска этой функции пока не сообщается.