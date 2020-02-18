Акции Apple резко упали после финансового отчета компании

Сегодня Apple опубликовала отчет, в котором уведомила инвесторов, что во втором квартале этого года компания не выполнит финансового плана. Причина проста и известна всем — коронавирус. Из-за него замедлено производство устройств и даже возможен дефицит iPhone.

Как сообщает Bloomberg, после опубликованного отчёта акции европейских поставщиков компании резко упали в цене. В среднем упадок составляет до 5%. До коронавируса с финансовыми делами у купертиновцев все было в порядке. Они даже отчитывались за рекордную квартальную выручку пару недель назад.

Аналитики и сама Apple считают, что ситуация носит временный характер. Когда производства и магазины полноценно возобновят свою работу, компании встанет на прежние “рельсы”.

Помимо этого, в марте этого года Apple должна представить доступный iPhone 9 (SE 2) и обновленный iPad Pro. Сообщается, что их производство коронавирус не затронул. Скорее всего, благодаря им проблем с выручкой в следующем квартале у “яблочного” производителя не возникнет.