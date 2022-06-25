Появились рендеры AirPods Pro 2 с креплением под петельку

Ресурс 52audio показал рендеры кейса и беспроводных наушников Apple AirPods Pro второго поколения. Ранее этот сайт делился изображениями AirPods 3, которые впоследствии подтвердились.

Если верить изображениям, то корпус наушников остался без изменений, но зарядный чехол AirPods Pro 2 заметно отличается от предыдущего поколения. Внизу разместилось два динамика для работы приложения «Локатор». Со смартфона на кейс можно будет отправить сигнал о воспроизведении звука — так наушники будет легче найти. Также появилось отверстие для установки петельки. Ещё по утверждению 52audio, кейс обзаведётся портом USB-C вместо Lightning.

AirPods Pro 2 получат обновлённый процессор с возможностью воспроизведения аудио в формате без сжатия Apple Lossless (ALAC). Также есть слухи о появлении фитнес-функций для отслеживания здоровья пользователя, но подтверждения этому пока нет.

Выход наушников ожидают осенью 2022 года.

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