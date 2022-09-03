AirPods Pro 2 показали на CAD-чертежах

Журналист зарубежного портала AppleInsider опубликовал несколько CAD-рендеров наушников AirPods Pro 2. По многочисленным слухам, Apple может представить их в ближайшее время.

Изображения подтверждают ранние утечки о том, что кейс останется в прежнем виде, но получит вырез под динамик и крепление для петельки. Встроенный динамик позволит находить наушники при помощи приложения «Локатор».

Каких-либо масштабных изменений в самом дизайне не произойдёт, а вот начинка станет более продвинутой.

Ожидается, что презентация AirPods Pro 2 состоится на одной из осенних презентаций в 2022 году.

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