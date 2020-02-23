Huawei выпустила абсолютно новую EMUI

О выходе обновленной оболочки EMUI 10.1 для своих смартфонов официально сообщила компания Huawei. Она получила множество полезных нововведений. Huawei Mate 30, Mate X, P30 – те устройства, которые получат обновление, а также еще более 30 моделей.

Вот все основные нововведения:

• Прежде чем остановиться, сначала анимация замедляется. Такая разработка появилась из-за особенностей человеческого восприятия.

• Плавающее окно позволяет использовать приложение, не открывая его на полный экран. Для этого боковая панель выдвигается жестом “палец в центр от любого края”. Чтобы запустить мультиоконный режим, приложения из боковой панели можно перемещать по экрану, изображения, тексты и файлы можно перетаскивать из одного приложения в другое.

• Приложение для видеовызовов между смартфонами Huawei, поддерживающее разрешение FullHD – Huawei MeeTime. В него встроены механизмы бьютификации и яркости, а также система обеспечения плавной видеосвязи при нестабильном сигнале. Кроме того, к MeeTime можно подключать экшн-камеры Drift.

• Видеть все доступные к подключению гаджеты позволит панель управления несколькими устройствами. Ее можно вызвать с любого края экрана. . Она используется для включения и выключения подключаемых устройств, а также может рекомендовать подходящие для той или иной задачи устройства – например, если пользователь включил музыку, она посоветует перевести звук на умную колонку.

• Режим “Мультискрин” теперь позволяет использовать камеру и микрофон ноутбука так, будто они подключены к смартфону, а также использовать приложения для ноутбука, чтобы открывать файлы и ссылки на смартфоне.

• Общая фотогалерея для всех устройств, которые работают на EMUI 10.1 и подключены к одному и тому же Huawei ID, с возможностью поиска по всем медиафайлам.

• В EMUI 10.1 теперь появился голосовой помощник Celia. Он обладает искусственным интеллектом и помогает решать повседневные задачи: воспроизвоит медиа, отправляет сообщения, считает калории, определяет объекты и так далее. В настоящее время он поддерживает английский, французский и испанский языки.

• Система для обмена файлами между смартфонами Huawei теперь поддерживает устройства сторонних производителей, ее название – Huawei Share. Теперь, например, можно дистанционно печатать фотографии.