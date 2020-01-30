В феврале Realme презентует новый бюджетный смартфон

В Индии Realme обогнал по объему продаж Oppo и наступает на пятки Xiaomi.

Новая линейка бюджетных смартфонов готовится к выпуску. Модель Realme C будет представлена 6 февраля. В настоящий момент показан дизайн новинки.

Realme C обладает сдвоенной фронтальной камерой расположенной вертикально в верхнем углу задней части телефона. У телефона значительная рамка в нижней части дисплея и дугообразный вырез на экране под фронтальную камеру. Емкость аккумулятора Realme C составляет 5000 мА·ч. А сам телефон разработан на платформе MediaTek. Интригой пока что остается сканер отпечатков пальцев. Производитель умышленно закрыл на фотографиях место, где он может быть установлен.

Новинка должна стать прямым конкурентом Redmi 9A, чья презентация так же запланирована на начало 2020 года. Оба телефона продвигаются на рынке компанией Realme India. Ее исполнительный директор Манхав Шет (Madhav Sheth) и анонсировал презентацию обоих моделей. Он же отметил, что телефонами данного бренда пользуются 10,2 млн. человек.

Однако это не единственная причина обратить внимание на данные модели. Компания Realme India успешно теснит на самом быстрорастущем индийском рынке известного мирового производителя бюджетных телефонов из Китая компанию Xiaomi. По итогам второго квартала 2019 года фирме удалось завоевать 9% индийского рынка. Годом ранее ее результатом был скромный 1%. А собственно свою деятельность компания начала лишь в 2018 году.