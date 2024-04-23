2ГИС вернулся в Google Play

Приложение 2ГИС стало доступно в Google Play после 11 месяцев отсутствия. На момент написания заметки приложение не ищется через поиск, а доступно только по прямой ссылке.

В обновлённой версии 2ГИС доступны новые опции:

3D-модели;

возможность строить маршруты внутри торговых центров, музеев и аэропортов;

делиться текущим местоположением с контактами.

Приложение «2ГИС» было удалено из Google Play в мае 2023 года. Ранее приложение было доступно на официальном сайте в виде APK-файла, а также в RuStore и Huawei AppGallery.