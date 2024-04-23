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2ГИС вернулся в Google Play

Фото аватара
Валентин Снежин сегодня в 17:43

Приложение 2ГИС стало доступно в Google Play после 11 месяцев отсутствия. На момент написания заметки приложение не ищется через поиск, а доступно только по прямой ссылке.

В обновлённой версии 2ГИС доступны новые опции:

  • 3D-модели;
  • возможность строить маршруты внутри торговых центров, музеев и аэропортов;
  • делиться текущим местоположением с контактами.

Приложение «2ГИС» было удалено из Google Play в мае 2023 года. Ранее приложение было доступно на официальном сайте в виде APK-файла, а также в RuStore и Huawei AppGallery.

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Источник:
The GEEK
Валентин Снежин

Валентин Снежин

Редактор. Зависимая от гаджетов и кофеина форма жизни. Пишу горячие новости и разбираю сложные темы.
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