Навигатор 2ГИС получил встроенную оплату парковки в Москве

В навигаторе 2ГИС появилась возможность оплачивать городскую парковку в Москве без перехода в сторонние приложения. Функция реализована через платёжный сервис ЮKassa.

Оплата доступна зарегистрированным пользователям приложения и работает на всех уличных парковках, находящихся в ведении ГКУ «Администратор московского парковочного пространства». Речь идёт более чем о 176 тысячах парковочных мест.

По мере расширения сети новые зоны также будут подключаться к оплате через навигатор.