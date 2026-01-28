Навигатор 2ГИС получил встроенную оплату парковки в Москве | The GEEK
close
Новости

Навигатор 2ГИС получил встроенную оплату парковки в Москве

В Москве стала доступна оплата парковки прямо в интерфейсе навигатора 2ГИС.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 12:54

В навигаторе 2ГИС появилась возможность оплачивать городскую парковку в Москве без перехода в сторонние приложения. Функция реализована через платёжный сервис ЮKassa.

Оплата доступна зарегистрированным пользователям приложения и работает на всех уличных парковках, находящихся в ведении ГКУ «Администратор московского парковочного пространства». Речь идёт более чем о 176 тысячах парковочных мест.

По мере расширения сети новые зоны также будут подключаться к оплате через навигатор.

id·218416·20260128_1254
«2ГИС» начал показывать сигналы светофоров в Москве в режиме реального времени
В Москве появился первый аппарат для сбора отходов с ИИ
2ГИС вернулся в Google Play
2ГИС вернулся в Google Play
Google Play начал определять 2ГИС как вредоносное приложение
«2ГИС» представил «иммерсивные» карты с 3D-объектами
2gis google play
Google удалила 2ГИС из Google Play
2ГИС
Приложение 2ГИС вернулось в App Store
QR-код
В Москве предлагают делать тату с QR-кодами для посещения ресторанов
QR-код
В Москве начали подделывать QR-коды для прохода в рестораны
В Москве введут ограничения для электросамокатов
5ka
«Пятерочка» запустила первый магазин без кассиров
Yandex Maps Moscow 5
Яндекс.Карты показали опустевшую Москву
Xiaomi открыла монобрендовый магазин в Москве
В Москве появится сеть 5G
msk-stoiki
Станции МЦК оборудовали стойками для зарядки устройств
atlas-operator
В столице России появился бесплатный сотовый оператор «Атлас»

Комментарии в Телеграм

Тренд

Последние обзоры

Смотреть все

  1. Обзор OnePlus 15R: флагман попроще, но не хуже

    Обзоры

  2. Самый компактный MagSafe-повербанк? Обзор Baseus PicoGo AM31

    Обзоры

  3. Обзор OPPO A6 Pro: сутки в ледяной капсуле

    Обзоры

  4. Обзор Realme 15 5G: новый хит или очередной середняк?

    Обзоры

  5. Обзор Xiaomi 15T: неужели он действительно лучше многих флагманов?

    Обзоры

  6. Обзор Яндекс Станция 3: играет светом не хуже звука

    Обзоры
Смотреть все обзоры