Что подарить на 23 Февраля: 18 крутых идей

Гендерные праздники — это долгожданные выходные, которые обычно сопровождаются подарками и развлечениями. Позаботиться о подарках стоит заранее, чтобы потом спокойно наслаждаться свободным временем: просматривать любимые сериалы или готовить шашлыки на даче.

Хотя носки и пена для бритья — это хорошие вещи, мы предлагаем что-то более интересное и оригинальное в этом году. В этой подборке мы собрали лучшие идеи, чтобы помочь вам выбрать идеальный подарок на 23 Февраля.

Чехол с MagSafe для iPhone от бренда Commo

Универсальный подарок для любого владельца iPhone. Чем нам нравятся чехлы от Commo (бренд принадлежит Яндексу), так это своим лаконичным дизайном и достойным качеством. В линейке есть много разных цветовых вариаций, а также просто прозрачные силиконовые чехлы — подобрать получится под любой вкус.

Чехлы выполнены из материалов высокого качества, они приятные на ощупь и имеют поверхность, не скользящую в руках. Также в них есть MagSafe для поддержки беспроводной зарядки и крепления фирменных аксессуаров. По сути, это те же оригинальные кейсы от Apple, только по более приятной цене.

Цена: от 790 рублей

Где выгодно купить: Яндекс Маркет

Экшн-камера SJCAM SJ10PRO с записью 4K

Классный подарок для любителей активного отдыха или начинающего блогера. Особенно, для того, кто давно хотел начать что-то снимать, но все откладывал на следующий и последующий день. Самый раз сделать такой подарок на 23 Февраля!

У камеры высококачественная оптика и широкоугольный объектив, кадры получаются яркие, четкие и в высоком разрешении. SJCAM SJ10PRO устойчива к погружению на глубину до 10 метров, к тому же сам корпус достаточно прочный, а значит, выдержит тряску в рюкзаке и некритичные падения.

SJCAM SJ10PRO умеет записывать видео в формате 4K/60FPS, но, а для захвата больших деталей есть 9-кратный зум. Еще есть все необходимые режимы такие как Slow motion и Time-lapse. Время работы на одном заряде составляет до 140 минут.

Цена: 13 999 11 999 рублей

Где выгодно купить: DNS

Смартфон Infinix HOT 20S для игр

В подарок начинающему геймеру или просто любителю мобильных игр можно подарить смартфон Infinix Hot 20S. Ценник у него сейчас приятный за счет скидки, а возможностей куда больше. Достаточно назвать всего несколько преимуществ: большой экран на 6,8-дюймов с частотой обновления 120 Гц, батарея на 5000 мАч, вменяемые камеры с разрешением 50 Мп и производительность для игр.

Infinix Hot 20S может легко запустить популярные игры, такие как PUBG: Mobile, Genshin Impact и даже Fortnite. Кроме того, встроенная функция расширения оперативной памяти позволяет увеличить ее объем до 13 Гб. Настоящий подарок для любого возраста.

Цена: 17 990 15 990 рублей

Где выгодно купить: DNS

Смартфон Infinix NOTE 12 2023 для игр и развлечений

Ещё один достойный смартфон от Infinix, который пригодится не только для игр, но и для работы. Тут уже 6.7-дюймовый дисплей AMOLED с разрешением 2400х1080 пикселей, а за быструю работу отвечает топовый процессор Helio G99 в паре с 8 ГБ ОЗУ. Последняя может автоматически увеличиваться до 13 ГБ, что может дать заметный прирост в производительности. При этом смартфон долго держит заряд, а когда понадобится полностью восполнить запас, то процесс займёт всего 1 час.

У Infinix NOTE 12 2023 один из лучших экранов в своем ценовом сегменте, отличная производительность для всего и долгая автономная работы. Начинка смартфона сделана явно с запасом на будущее. Тем более сейчас смартфон можно взять по приятной цене на фоне праздничных скидок. Чем не хороший подарок на 23 Февраля?

Цена: 19 990 14 990 рублей

Где выгодно купить: DNS

Настольная игра «Особняки безумия»

Настольные игры действительно интересный подарок на 23 Февраля для любителей проводить время в компании друзей за игровым столом. Действие «Особняков безумия» происходит в мире Говарда Лавкрафта, мастера ужаса и автора мифов о Древних. У настолки есть два больших плюса, которые хочется озвучить сразу. Первое, это то, что игра кооперативная — проигрывают или выиграют все игроки совместно. Второй плюс — интеграция с приложением Mansions of Madness, которое добавляет процессу увлекательности и интерактива.

В «Особняках безумия» есть несколько возможных сценариев, они нелинейные и каждый раз проигрываются по-новому, поэтому это точно сюжет не на один раз. Участникам предстоит взять на себя роли сыщиков и окунуться в мрачный и наполненный безумием мир.

Цена: 8 990 рублей

Где выгодно купить: Hobby Games

Настольная игра «Descent: Сказания тьмы»

«Descent: Сказания тьмы» – это новая игра, продолжающая легендарную серию. Она станет основательным подарком для настоящего любителя настолок. Сама коробка выглядит внушительно, а внутри огромное количество качественных фигур, игровое поле, кубики, маркеры и прочее.

Эта игра кооперативная и тоже работает в паре с приложением. Последнее отвечает за управлением монстрами и картой, а также трудится над созданием атмосферы: фоновая музыка, специальная анимация, тут проработали каждую деталь. В игре до 4 игроков выступают на стороне героев, сражаются с монстрами и выполняют задачи сценария, каждая партия состоит из раундов, включающих фазы героев и фазы тьмы. Цель игры — выполнить все задачи сценария.

Цена: 14 990 рублей

Где выгодно купить: Hobby Games

Настольная игра «Непостижимое»

«Непостижимое» — настольная игра со скрытыми ролями, основанная на лавкрафтовских мифах и стилистике «Ужаса Аркхэма», рассчитанная на 3-6 участников. На нее стоит обратить внимание из-за ее классной механики.

Игроки играют за команду пассажиров, которые борются против монстров, возглавляемых Отцом Дагоном и Матерью Гидрой, и одновременно ищут предателей-культистов на борту. В начале при раздаче карт предателей может и не быть, это добавляет еще большой интриги. Пассажиры побеждают, если корабль доплывает до места назначения, а предатели побеждают, если истощат ресурсы корабля или нанесут ему достаточно повреждений. Играть интересно и за тех, и за других, поэтому одним коном вечер не закончится.

Цена: 5 990 рублей

Где выгодно купить: Hobby Games

Электронная книга Onyx Boox Faust 5 с обложкой

Качественная и технологичная новинка — электронная книга Onyx Boox Faust 5 подойдет в качестве подарка на 23 Февраля парню, брату, мужу, папе, дедушке и вообще кому угодно. Она идет в комплекте с умным-чехлом «под кожу», поэтому сразу при распаковке возникает чувство, что подарок значимый и важный.

Сам ридер шестидюймовый с поддержкой сенсорного управления и регулируемой подсветкой. Устройство работает на Android 11, есть Wi-Fi, чтобы скачивать книжки и Bluetooth для беспроводных подключений. Внутри 2 Гб оперативной и 16 Гб встроенной памяти. Также есть аудиоплеер, так что можно слушать и музыку и аудиокниги. В общем, максимально визуально приятное устройство в сочетании с хорошей начинкой внутри — все что нужно для настоящего ценителя.

Цена: 14 490 рублей

Где выгодно купить: Яндекс Маркет

Еще несколько идей для подарков на 23 Февраля:

Мы собрали все возможные подарки на 23 Февраля мужчинам, мальчикам и коллегам. Не забывайте, что подарок необязательно должен быть дорогим, чтобы быть ценным. Главное — это ощущение, которое вы передаете вместе с ним. Также заглядывайте в нашу подборку с крутыми мышками.

Желаем приятных праздников!