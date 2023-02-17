Infinix объявила скидки на смартфоны и ноутбуки до 13 марта

Infinix объявила о предстоящей распродаже на свои популярные смартфоны и ноутбуки, которая продлится до 13 марта включительно. Покупатели смогут сэкономить до 40% на моделях SMART начального уровня, а также на флагманах серии ZERO. В рамках акции также предлагается двухлетняя расширенная гарантия на ноутбуки INBOOK X2 и INBOOK X2 PLUS. Самым доступным устройством стал смартфон SMART 6 HD, стоимость которого составляет 5 790 рублей. Кроме того, модель NOTE 12 2023 (G99) также доступна по сниженной цене — за 15 990 рублей за версию со 128 Гб встроенной памяти и за 17 990 рублей за версию с 256 Гб.

Для тех, кто ищет смартфон для создания контента и начального гейминга, HOT 20 и HOT 20i будут отличным выбором. Оба устройства оснащены аккумулятором на 5000 мАч и способны обеспечить высокую производительность. HOT 20i доступен по скидке за 7 990 рублей и подойдет в качестве второго устройства или для использования школьниками и родителями. Смартфон HOT 20, который можно приобрести за 11 990 рублей, обладает 6 Гб оперативной памяти (с возможностью расширения до 11 Гб), 128 Гб встроенной памяти, 50-мегапиксельной камерой, 6,82-дюймовым экраном с частотой обновления 90 Гц и процессором Helio G85.

Акция на смартфоны Infinix продлится до 13 марта 2023 года. Выгодно приобрести устройства Infinix можно в основных ритейл-сетях и маркетплейсах. Полный список устройств, участвующих в акции, можно найти на официальном сайте.