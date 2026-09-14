Вышла iOS 27: быстрее, прозрачнее и без Siri AI на русском

Apple открыла загрузку iOS 27 для всех совместимых устройств. Прошивка приходит по воздуху, в «Настройках» в разделе «Обновление ПО». Если на смартфоне стоит профиль бета-версии, его стоит удалить до установки.
Список поддержки с прошлого года не изменился. Ни одна модель, работавшая на iOS 26, за бортом не осталась.
Какие iPhone поддерживают iOS 27
- iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max (идут с iOS 27 из коробки);
- iPhone 17, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max, iPhone 17e, iPhone Air;
- iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro, iPhone 16 Pro Max, iPhone 16e;
- iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max;
- iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max;
- iPhone 13 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max;
- iPhone 12 mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max;
- iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max;
- iPhone SE второго и третьего поколения.
Полный набор новых функций при этом достанется не всем. Siri AI требует как минимум iPhone 15 Pro, остальным моделям остаются интерфейсные правки и ускорения.
Что нового
- запуск приложений стал быстрее на 30%, передача по AirDrop ускорилась на 80%;
- появился слайдер прозрачности интерфейса;
- громкость рингтона, будильника и системных звуков теперь настраивается раздельно;
- в редакторе фото добавили расширение границ кадра и изменение ракурса снимка;
- заработал режим восстановления без подключения к компьютеру;
- перерисовали иконки сети, батареи и стоковых приложений.
Siri AI мимо
Главная функция релиза, переработанная Siri с искусственным интеллектом, выходит в статусе бета-версии и требует iPhone 15 Pro или новее. Толку от неё в наших краях всё равно немного: Siri AI не работает на русском, казахском, белорусском и ещё десятке языков.
Выходит, что для большинства владельцев iPhone в России iOS 27 это набор мелких удобств и ускорений. Не худший повод обновиться, но и не тот, ради которого стоит торопиться в первый же вечер, пока серверы Apple перегружены.