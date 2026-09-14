Вышла iOS 27: быстрее, прозрачнее и без Siri AI на русском

Apple открыла загрузку iOS 27 для всех совместимых устройств. Прошивка приходит по воздуху, в «Настройках» в разделе «Обновление ПО». Если на смартфоне стоит профиль бета-версии, его стоит удалить до установки.

Список поддержки с прошлого года не изменился. Ни одна модель, работавшая на iOS 26, за бортом не осталась.

Какие iPhone поддерживают iOS 27

iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max (идут с iOS 27 из коробки);

iPhone 17, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max, iPhone 17e, iPhone Air;

iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro, iPhone 16 Pro Max, iPhone 16e;

iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max;

iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max;

iPhone 13 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max;

iPhone 12 mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max;

iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max;

iPhone SE второго и третьего поколения.

Полный набор новых функций при этом достанется не всем. Siri AI требует как минимум iPhone 15 Pro, остальным моделям остаются интерфейсные правки и ускорения.

Что нового

запуск приложений стал быстрее на 30%, передача по AirDrop ускорилась на 80%;

появился слайдер прозрачности интерфейса;

громкость рингтона, будильника и системных звуков теперь настраивается раздельно;

в редакторе фото добавили расширение границ кадра и изменение ракурса снимка;

заработал режим восстановления без подключения к компьютеру;

перерисовали иконки сети, батареи и стоковых приложений.

Siri AI мимо

Главная функция релиза, переработанная Siri с искусственным интеллектом, выходит в статусе бета-версии и требует iPhone 15 Pro или новее. Толку от неё в наших краях всё равно немного: Siri AI не работает на русском, казахском, белорусском и ещё десятке языков.

Выходит, что для большинства владельцев iPhone в России iOS 27 это набор мелких удобств и ускорений. Не худший повод обновиться, но и не тот, ради которого стоит торопиться в первый же вечер, пока серверы Apple перегружены.