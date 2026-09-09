В России раскрыли цены на iPhone 18 и iPhone Duo
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В России раскрыли цены на iPhone 18 и iPhone Duo

Самым дорогим в новой линейке ожидаемо стал первый складной iPhone.
Фото аватара
Редакция The GEEK вчера в 21:56
В России раскрыли цены на iPhone 18 и iPhone Duo

Яндекс Маркет первым раскрыл ожидаемые цены на новые смартфоны Apple в России. Предзаказы на линейку iPhone 18 Pro откроются 10 сентября, а получить модели можно будет после 26 сентября.

Стоимость будет зависеть от продавца, конфигурации и условий доставки.

Цены в России:

iPhone 18 Pro — от 147 000 рублей;
iPhone 18 Pro Max — от 157 000 рублей;
iPhone Duo — от 245 000 рублей.

Смартфоны будут доступны в нескольких расцветках, включая новые бургунди и небесно-голубой цвета.

На Маркете покупателям предложат оплату частями через Сплит и страховку от повреждений. Сроки получения конкретного устройства будут зависеть от продавца. Вместе со смартфонами появятся аксессуары Commo.

В Яндексе также отмечают высокий интерес россиян к смартфонам Apple. С января по август 2026 года iPhone искали в Поиске в среднем в 2,2 раза чаще Samsung и более чем в пять раз чаще Xiaomi.

При этом Samsung оказался единственным из трех брендов, интерес к которому вырос за год: летом 2026 года количество запросов было на 17% выше, чем годом ранее.

На самом Яндекс Маркете доля Apple в продажах смартфонов за последние 3,5 года в отдельные месяцы превышала 24%. Один из последних пиков пришелся на октябрь 2025 года, вскоре после выхода предыдущего поколения iPhone.

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