Apple отложила выпуск базового iPhone 18 до начала 2027 года
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Apple отложила выпуск базового iPhone 18 до начала 2027 года

Apple представила iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max и iPhone Duo, а базовый iPhone 18 появится только в начале 2027 года.
Фото аватара
Редакция The GEEK вчера в 22:05
Apple отложила выпуск базового iPhone 18 до начала 2027 года

Apple представила iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max и раскладушку iPhone Duo, но базовый iPhone 18 отложен до начала 2027 года.

Только три флагманских модели вышли на сентябрьском мероприятии, в то время как базовый вариант обычно анонсируется одновременно.

Apple планирует выпустить базовый iPhone 18, а также модели iPhone 18e и iPhone Air 2 в начале 2027 года, чтобы распределить нагрузку на производство.

Apple отложила выпуск базового iPhone 18 до начала 2027 года

Эксперты связывают перенос с желанием расширить линейку, включая уже выпущенные складной iPhone Duo, и с опасениями нехватки памяти для одновременного выпуска всех моделей.

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