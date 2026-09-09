Apple отложила выпуск базового iPhone 18 до начала 2027 года

Apple представила iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max и раскладушку iPhone Duo, но базовый iPhone 18 отложен до начала 2027 года.

Только три флагманских модели вышли на сентябрьском мероприятии, в то время как базовый вариант обычно анонсируется одновременно.

Apple планирует выпустить базовый iPhone 18, а также модели iPhone 18e и iPhone Air 2 в начале 2027 года, чтобы распределить нагрузку на производство.

Эксперты связывают перенос с желанием расширить линейку, включая уже выпущенные складной iPhone Duo, и с опасениями нехватки памяти для одновременного выпуска всех моделей.