Предзаказы на iPhone 18 Pro в России оказались на 40% выше прошлогодних

Количество предзаказов на iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max в первый день оказалось примерно на 40% выше, чем у моделей предыдущего поколения за аналогичный период. Об этом сообщили The GEEK в «М.Видео».

Наибольшим спросом пользуется iPhone 18 Pro. Самым популярным цветом по итогам первого дня стал новый Бургунди.

Рост предзаказов зафиксирован и на другие новинки Apple. Спрос на Apple Watch Series 12 оказался примерно на 15% выше показателей предыдущего поколения, Apple Watch Ultra 4 на 10%, а AirPods 5 на 30%.

В России iPhone 18 Pro с 256 ГБ памяти оценили в 174 999 рублей. iPhone 18 Pro Max на 256 ГБ стоит 189 999 рублей, версия на 512 ГБ обойдётся в 219 999 рублей.