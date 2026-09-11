Предзаказы на iPhone 18 Pro в России оказались на 40% выше прошлогодних
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Предзаказы на iPhone 18 Pro в России оказались на 40% выше прошлогодних

Самым популярным смартфоном нового поколения стал iPhone 18 Pro, а среди цветов покупатели чаще выбирают Бургунди.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 09:51
Предзаказы на iPhone 18 Pro в России оказались на 40% выше прошлогодних

Количество предзаказов на iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max в первый день оказалось примерно на 40% выше, чем у моделей предыдущего поколения за аналогичный период. Об этом сообщили The GEEK в «М.Видео».

Наибольшим спросом пользуется iPhone 18 Pro. Самым популярным цветом по итогам первого дня стал новый Бургунди.

Рост предзаказов зафиксирован и на другие новинки Apple. Спрос на Apple Watch Series 12 оказался примерно на 15% выше показателей предыдущего поколения, Apple Watch Ultra 4 на 10%, а AirPods 5 на 30%.

В России iPhone 18 Pro с 256 ГБ памяти оценили в 174 999 рублей. iPhone 18 Pro Max на 256 ГБ стоит 189 999 рублей, версия на 512 ГБ обойдётся в 219 999 рублей.

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