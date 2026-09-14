Apple может сделать iPhone Duo серией разных устройств со складными дисплеями
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Apple может сделать iPhone Duo серией разных устройств со складными дисплеями

Ждём «утечек» по iPhone Duo SE, iPhone Duo Pro и iPhone Duo Max.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 15:08
Apple может сделать iPhone Duo серией разных устройств со складными дисплеями

Авторитетный журналист Марк Гурман (Mark Gurman) из Bloomberg в своей авторской колонке «Power On» опубликовал новые инсайды по грядущим продуктам Apple. Сегодня информатор рассказал, что гигант из Купертино может выпустить несколько разных моделей iPhone со складными дисплеями.

По словам Гурмана, до презентации iPhone Duo внутри компании сотрудники называли его как iPhone Ultra. Однако в итоге Apple остановилась на названии iPhone Duo так как оно лучше вписываться в линейку вместе с приставками «Air», «Pro» и «Max». Журналист считает, что название iPhone Ultra не оставляло бы компании такого пространства для развития линейки, поэтому выбор Duo может указывать на масштабные планы Apple в отношении складных устройств.

Вполне возможно, что в будущем будут представлены такие модели как iPhone Duo SE, iPhone Duo mini и iPhone Duo Max, а также возможны варианты с приставками «Air» и «Pro».

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