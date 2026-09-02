Huawei представила WATCH D3 — новый тонометр на запястье

Huawei представила WATCH D3 — новое поколение смарт-часов с функцией измерения артериального давления.

Устройство прошло европейскую медицинскую сертификацию CE-MDR и теперь умеет измерять давление до и после физических нагрузок.

Также появилась система умных напоминаний, которая предлагает пользователю провести измерение в подходящий момент. Huawei позиционирует WATCH D3 как дальнейшее развитие своей линейки носимых устройств для контроля здоровья.

Другие технические характеристики новинки в рамках презентации компания подробно не раскрыла.