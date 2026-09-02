Huawei представила WATCH D3 — новый тонометр на запястье
Новости

Huawei представила WATCH D3 — новый тонометр на запястье

Устройство прошло европейскую медицинскую сертификацию CE-MDR.
Фото аватара
Редакция The GEEK вчера в 23:54
Huawei представила WATCH D3 — новый тонометр на запястье

Huawei представила WATCH D3 — новое поколение смарт-часов с функцией измерения артериального давления.

Устройство прошло европейскую медицинскую сертификацию CE-MDR и теперь умеет измерять давление до и после физических нагрузок.

Также появилась система умных напоминаний, которая предлагает пользователю провести измерение в подходящий момент. Huawei позиционирует WATCH D3 как дальнейшее развитие своей линейки носимых устройств для контроля здоровья.

Другие технические характеристики новинки в рамках презентации компания подробно не раскрыла.

Обсудить

Главное по теме

Новости Huawei представила новые наушники FreeBuds Neo

Подробные технические характеристики производитель пока не раскрыл.
Новости Huawei выпустила WATCH GT 7 в двух размерах и версию Pro с титановым корпусом Новости Трифолд HUAWEI Mate XT 2 показали во всех расцветках на фото и видео

Похожие материалы

HUAWEI HUAWEI впервые показала Watch 6 — новые флагманские часы представят 2 сентября

Часы покажут в Мюнхене вместе с Watch GT 7 и новым поколением Watch D.

 HUAWEI Трифолд HUAWEI Mate XT 2 показали на первых рендерах

Смартфон получит формат шарнира как у Samsung Galaxy Z TriFold.

 AliExpress Опубликован Топ-10 самых покупаемых смарт-часов в России

Рейтинг составлен площадкой AliExpress.

 Honor Play 20A Представлен Honor Play 20A — ультрадоступный смартфон с дополнительным дисплеем на задней панели

Большой 6,9-дюймовый экран и ёмкий аккумулятор на 6000 мАч.

Скидки и подборки

Как перестать зависеть от Apple и Google: 9 приложений, которые переживут смену телефона В поход, на велосипед и к костру: 7 неубиваемых портативных колонок для улицы Асфальт, вода и грязь им не указ: 5 защищённых смартфонов на все случаи жизни Умный дом с нуля: 5 гаджетов для квартиры без сложной настройки Лучшие TWS-наушники до 10 000 рублей в 2026 году: 7 моделей, которые реально стоит брать Лучшие браузеры для Android и iOS: чем заменить Google Chrome

Последние новости

Складной смартфон Xiaomi 18 Fold показали на «живых» видео и официальных постерах Windows 11 начнёт включать защиту, влияющую на игры Флагман vivo X500 Pro Max показали на видео и раскрыли характеристики дисплея macOS Golden Gate намекает на скорый дебют MacBook Ultra с OLED-дисплеем Xiaomi Sky Nomad дебютирует 7 сентября с тремя SUV Все новости
Тренд
Зарядил и забыл: Обзор realme C100xХолод в пути: обзор автохолодильника BukaTech AlanНе WHOOP’ом единым: 5 достойных альтернатив без подпискиПрощай, Google Chrome! Лучшие браузеры для смартфона5 гаджетов для умного дома без сложной настройкиЗарядил и забыл: Обзор realme C100xХолод в пути: обзор автохолодильника BukaTech AlanНе WHOOP’ом единым: 5 достойных альтернатив без подпискиПрощай, Google Chrome! Лучшие браузеры для смартфона5 гаджетов для умного дома без сложной настройки

Последние обзоры

Смотреть все →
Новый Обзор Polaris PACM 2081AC Wi-Fi IQ Home: кофе готов, пока вы идёте на кухню

31 августа · Polaris

Обзор Polaris PACM 2081AC Wi-Fi IQ Home: кофе готов, пока вы идёте на кухню

Вкусный кофе без лишней возни.
  1. 24 Авг

    vivo

    Стильный снаружи и щедрый внутри. Обзор vivo V70

    Стильный снаружи и щедрый внутри. Обзор vivo V70
  2. 23 Авг

    Dreame

    Уборка без грязных рук. Обзор Dreame Z40 CE Station с автоочисткой

    Уборка без грязных рук. Обзор Dreame Z40 CE Station с автоочисткой
  3. 21 Авг

    iQOO

    Разрядить его за день не вышло. Обзор iQOO Z11 5G

    Разрядить его за день не вышло. Обзор iQOO Z11 5G
  4. 21 Авг

    HUAWEI

    Модно и без затычек. Обзор HUAWEI FreeClip 2 S

    Модно и без затычек. Обзор HUAWEI FreeClip 2 S
  5. 12 Авг

    HUAWEI

    Экран размером с ноутбук, толщина в половину карандаша. Обзор HUAWEI MatePad Pro Max

    Экран размером с ноутбук, толщина в половину карандаша. Обзор HUAWEI MatePad Pro Max
Смотреть все обзоры →