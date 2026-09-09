Утечка: флагман iQOO 16 показали на «живых» фотографиях до презентации

Вчера BBK Electronics объявил о скором релизе флагманского смартфона iQOO 16 и показал тизер блока камер, а уже сегодня фотографии грядущей новинки появились в китайской соцсети Weibo:

Официальный тизер iQOO 16:

Что касается технических характеристик, ранее авторитетный инсайдер Digital Chat Station заявил, что смартфон получит флагманскую SoC SM8975 (Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro) работающею в паре с дополнительным вспомогательный графическим чипом. Кроме этого, в устройстве будут симметричные стереодинамики (1115), линейный вибромотор (0916), ультразвуковой дисплейный сканер отпечатка пальца, быстрый порт USB-C версии 3.2, защита по стандартам IP68/69, антибликовая плёнка и аккумулятор ёмкостью около 8500 мАч.

Презентация смартфона iQOO 16 ожидается в конце этого месяца.

UPD: компания опубликовала новый тизер iQOO 16 заявив, что 14 сентября расскажет о характеристиках установленного дисплея производства Samsung Display.