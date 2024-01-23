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Death Stranding Director’s Cut стала доступна для предзаказа в App Store

Игра Хидэо Кодзимы Death Stranding Director’s Cut уже доступна для предзаказа в App Store по цене 1790 рублей. Официальный релиз игры запланирован на 31 января.

Запустить ее можно на новейших устройствах Apple:

  • iPhone – iOS 17.0 или новее и устройство с чипом A17 Pro или новее (iPhone 15 Pro и 15 Pro Max)
  • iPad – iPadOS 17.0 или новее и устройство с чипом M1 или новее
  • Mac – macOS 12 или новее и компьютер Mac с чипом Apple M1 или новее

Особое внимание разработчики уделили локализации — игра полностью переведена на русский язык. Кроме того, Death Stranding Director’s Cut предлагает функцию кроссплатформенности. Она позволяет геймерам начать игру на одном устройстве и продолжить на другом, используя свой Apple ID.

Напомним, в 2019 году игра появилась на PlayStation 4, а в 2020 году компания 505 Games выпустила версию игры для Microsoft Windows. Она же занимается iOS-версией Death Stranding Director’s Cut.

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Источник:
The GEEK
Анатолий Почивалов

Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
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