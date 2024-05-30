5 крутых чехлов для iPhone: кевлар, премиальная экология и стильный киберпанк

Выбрать по настоящему качественный чехол для iPhone – задача не из лёгких. В условиях обилия вариантов на рынке, хочется найти что-то, что обеспечит надежную защиту и подчеркнёт стиль.

В этой подборке мы собрали 5 лучших чехлов для iPhone. Независимо от ваших предпочтений, здесь вы точно найдете чехол, который станет отличным компаньоном для вашего устройства.

Этот чехол точно понравится любителям киберпанка и техно-дизайна благодаря своему уникальному и оригинальному виду, который демонстрирует «внутренности» iPhone. При этом дизайн разработан с акцентом на защиту наиболее уязвимых частей телефона — камер и экрана.

Он изготовлен из качественного полиуретана и обладает встроенными магнитами для поддержки беспроводной зарядки, а выпуклости в конструкции чехла эффективно снижают риск повреждений от ударов. Его можно найти для всех смартфонов серий iPhone 15 и iPhone 14, причём в двух цветах: чёрном и белом.

Вариант не для всех — бампер для iPhone, выполненный из арамида. Материал отличается лёгкостью и прочностью, используется в авиационной промышленности, а также в производстве гоночных автомобилей и бронежилетов.

Аксессуар практически не ощущается на смартфоне, что точно придётся тем пользователям, которым не нравятся громоздкие силиконовые чехлы. Хорошим дополнением станет не только приятный минималистичный дизайн, но и поддержка MagSafe.

Чехол выделяется на фоне других своим необычным дизайном и премиальным внешним видом. Он изготовлен из переработанных материалов и искусственной кожи, поэтому полностью экологичен.

Каркас чехла обеспечивает защиту айфона при падении с высоты до 1,8 метров, а выступающие рамки защищают экран и камеру. Native Union (Re)Classic доступен для всех моделей: iPhone 15 Pro, iPhone 14 Pro и iPhone 13 Pro, а также предлагается в нескольких цветовых решениях и поддерживает функцию беспроводной зарядки.

Если вы предпочитаете классику и вам главное, чтобы на задней части был логотип Apple, то тут только один верный вариант — оригинальный чехол для iPhone от Apple из силикона или кожи.

Несмотря на свою стоимость, «яблочные» чехлы не отличаются особой долговечностью, но порадуют приятной анимацией при надевании и приятными на ощупь материалами. При этом они имеют подкладку из микрофибры, которая защищает заднюю поверхность устройства от царапин и потертостей. Чехлы есть различных цветов, что позволяет выбрать вариант на свой вкус и настроение.

Кожаный чехол Apple, в свою очередь, придаёт устройству более элегантный и премиальный вид. Натуральная кожа со временем приобретает уникальную патину, что делает каждый чехол неповторимым. Однако такого чехла на iPhone 15 Pro не существует из-за многострадального материала FineWoven.

Силиконовые чехлы COMMO почти не отличаются от оригинальных чехлов Apple, за исключением отсутствия логотипа в виде «яблочка» на задней панели, и при этом они стоят значительно дешевле. Они сделаны из высококачественного материала, обладают идеальной подгонкой отверстий и поддержкой аксессуаров MagSafe. Подробнее о них можно узнать в отдельном обзоре.

Если вы хотите получить качественный чехол, похожий на Apple, и вас не смущает другой логотип, смело выбирайте чехлы COMMO. Кроме того, у них есть прозрачный пластиковый чехол с тем самым кругляшом на спике.

На этом подборка подошла к концу. Покупайте качественные чехлы для своих айфонов, ведь главное, чтобы была надежная защита, стильный дизайн и комфорт в использовании. Не забывайте, что хороший чехол продлевает жизнь вашему смартфона, защищая его от повреждений и износа. Выбирайте и пользуйтесь с удовольствием!

Реклама.

ООО «ЯНДЕКС»

ИНН 7736207543

erid: 5jtCeReNx12oajof7T1ZEf5



