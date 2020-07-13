5 полезных аксессуаров от Satechi для пользователей техники Apple

На рынке достаточно много вещей, которые предлагают различные производители. Но, чтобы найти что-то качественное, стоит изрядно напрячься. Сегодня под наш взор попал бренд Satechi, основанный в 2005 году в Сан-Диего. Стоит отметить, что продукция бренда выполнена по всем канонам стиля, а значит придётся по вкусу истинным фанатам Apple.

Для теста я отобрал несколько аксессуаров Satechi, которые являются настоящим маст-хэвом для любого владельца техники Apple. Сразу скажу, что подборка не носит рекламный характер, тут только моё мнение, впечатления и опыт от использования аксессуаров.

Горизонтальная подставка для MacBook

Такой аксессуар пригодится тем, кто следит за своим рабочим местом и одновременно хочет создать на нём уют и порядок. Подставка служит не просто симпатичным аксессуаром, а удобным способом использовать MacBook в качестве стационарного компьютера. Достаточно активировать режим Closed Clamshell Mode на MacBook и сосредоточиться на одном большом экране.

С помощью специального колёсика в корпусе подставки можно подобрать идеальную толщину для ноутбука. Внутри прорезиненные захваты для защиты корпуса ноутбука, а снизу красуются резиновые ножки, которые позволяют устоять на любой поверхности.

Вес алюминиевой подставки около 1,5 кг, благодаря чему установленный MacBook не сдует ветром и не собьёт кот со стола. Ценник полностью оправдан.

Название: Satechi Universal Vertical Aluminum Laptop Stand

Цена: от 3 500 руб.

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Подставка-док станция для iMac

iMac идеален практически во всём, но всегда остается место для “но”. Его минус заключается в расположении USB-портов. Моноблок нужно постоянно вертеть, крутить, чтобы элементарно вставить флешку. Можно сколхозить и заказать с AliExpress простой проводок, а можно выбрать симпатичный вариант в виде универсальной подставки и забыть про постоянные развороты к задней части iMac.

Подставка выводит несколько портов на переднюю часть, а именно три USB, один порт для SD и microSD карт, стандартный выход для наушников и один Type-C. Последний можно использовать для зарядки MacBook или передачи данных с iPad Pro.



В комплекте идёт алюминиевый переходник с USB Type-C

В качестве материала используется качественный алюминий, который в точности повторяет цвет iMac. Незаменимая вещь для тех, кто постоянно используется флешки и картридеры. Подставку лично опробовал наш фотограф и остался доволен.

Название: Satechi Type-C Aluminum iMac Stand

Цена: от 5 550 руб.

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Беспроводная станция для iPhone

Нет ничего удобней, чем минимум проводов. Сегодня практически все современные смартфоны оснащены функцией беспроводной зарядки, а уж тем более iPhone начиная с восьмерки. Зачем лишний раз искать провод и царапать порт в смартфоне, если можно использовать элегантную беспроводную станцию.

Компактная станция из алюминиевого корпуса и с прорезиненым верхом. Не занимает много места, смотрится на все 100 баллов, а главное, выглядит дорогого и богато. Всё, как мы любим.

Станция позволяет без труда заряжать iPhone. Мощность беспроводной зарядки составляет рекомендованные Apple 7,5 Вт, а значит iOS не будет понижать ток, а iPhone будет заряжаться гораздо быстрее, чем от пресловутого провода. Стильно и практично.

Название: Satechi Wireless Charger

Цена: от 3 990 руб.

Где купить: М.Видео

Адаптер мультипорт для всего

Многие владельцы новых MacBook испытывают боль от нехватки портов для USB, а если точнее, то их полного отсутствия. Особенно смешно это выглядит, когда человек первый раз в жизни купил себе MacBook и в панике не знает, как дальше с этим жить.

Для многих есть выход в виде адаптера со всеми необходимыми портами. Для фотографа два порта для SD и microSD, а для рядового пользователя два порта USB 3.0.

Кроме того, кому не хочется пользоваться Wi-Fi, с помощью такого адаптера можно подключить проводной интернет. Также есть выход для HDMI, а значит есть возможность транслировать картинку в 4K с любого устройства с портом USB-C на экран побольше.

Конструкция максимально тонкая и выполнена из алюминия, прослужит долго и верно. Факт.

Название: Satechi Adapter [ST-UCSMA3K]

Цена: от 6 990 руб.

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Сумка для MacBook

Только у ленивого нет сумки для ношения ноутбука. Конечно, можно пафосно носить в руках MacBook, но нет никакой страховки от дождя, снега, холода или банального спотыкания. Всё это приведёт к печальному результату в виде разбитого устройства, мятого корпуса или дорогостоящего ремонта.

Куда лучше иметь сумку с презентабельным внешним видом и защитой от воды. Внутри подкладка с “пупырками”, которая защитит MacBook от случайного падения, а тёплая подкладка сохранит его работоспособность в зимнее время года. В сумке используется водозащитная ткань, поэтому можно спокойно попадать под ливень и не переживать за любимый гаджет.

У меня было несколько сумок для ноутбука, но даже чехол от Apple не может похвастаться такой защитой.

Спереди три отделения. Одно вертикальное для смартфона, два других можно использовать для ношения зарядки, ключей, портов, флешек или кошелька.

По габаритам сумка очень тонкая и 13-дюймовый MacBook входит притык, но благодаря этому он не царапается и не болтается в сумке.

Название: Satechi Water-Resistant Laptop Carrying Case

Цена: от 2 500 руб.

Где купить: Wildberries

Все эти аксессуары отличает главное — качество. Можно найти тысячу аналогов на AliExpress, но это все будет совсем “не то”. Одной хорошей сумки для ноутбука Satechi хватит на года, а с алика либо не подойдет, либо развалится, либо вообще не доедет.

Качественные аксессуары — это единоразовый вклад в комфорт и долговременность пользования устройством.