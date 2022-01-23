Как сделать автоматическое включение «Режима энергосбережения» на iPhone

С приходом в iOS приложения «Команды» многие пользователи даже не задумывались, что перед ними этакий командный центр iPhone. С его помощью можно «запрограммировать» смартфон на определенные действия и упростить его использование.

Сегодня вы узнаете, как сделать автоматические включение «Режима энергосбережения» в iPhone и избавиться от всплывающего окна с предложением включить его. Для чего это нужно: во-первых при низком уровне аккумулятора iPhone сам включит «Режим энергосбережения», а во-вторых, это поможет сэкономить заряд аккумулятора, если вы забываете самостоятельно включить этот самый режим.

Для чего в iPhone нужен «Режим энергосбережения»

Функция «Режим энергосбережения» есть только на iPhone. Активируется он через «Настройки» в пункте «Аккумулятор» или в «Пункте управления» одним нажатием по иконке батарейки.

Когда iPhone разряжается до 20%, всплывает уведомление с предложением включить «Режим энергосбережения». Также он автоматически выключится, когда уровень заряда дойдёт до 80%.

При активации «Режима энергосбережения» происходит отключение фоновой активности, автоматические загрузки и проверка новых сообщений в «Почте» приостанавливается, а выключение экрана будет происходить через 30 секунд.

Как автоматически включить «Режим энергосбережения» на iPhone

Тут всё очень прочно и вся настройка займёт несколько минут.

1. Заходим в приложение «Команды»;

2. Внизу выбираем пункт «Автоматизация»;

3. Нажимаем «Создать автоматизацию для себя»;

4. Опускаемся ниже и выбирает пункт «Уровень заряда»;

5. С помощью ползунка выбираем нужный уровень (у меня это 30%) и нажимаем «опускается ниже 30%». Нажимаем кнопку «Далее»;

6. Внизу в «Поиск ПО и действий» вводить запрос «Режим энергосбережения» и выбираем «Вкл./выкл. режим энергосбережения». Нажимаем «Далее»;

7. Ниже выключаем «Спрашивать до запуска». В правом верхнем углу нажимаем «готово»;

После этих действий на iPhone будет автоматически включаться «Режим энергосбережения», когда аккумулятор опускается до нужного значения. Если захотите удалить функцию, то зайдите в «Команды», выберите свою автоматизацию и удалите её свайпом влево.

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