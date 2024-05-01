Анонсирована новая часть Batman: Arkham для VR-шлема Quest 3

Сегодня культовая серия Batman: Arkham получила неожиданный анонс следующей части, которая появится на платформе Meta Quest 3 (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) в качестве эксклюзива — Batman: Arkham Shadow. VR-игра от разработчиков из студии Camouflaj и издателя Oculus должна выйти уже в этом году. Пока что без точной даты.

Подробности геймплея и сюжета неизвестны, представлен только короткий тизер с мрачными улицами Готэма и Бэтменом, пикирующим с крыши. Но авторы планируют показать больше деталей на выставке Summer Game Fest 2024, которая пройдет 7 июня.

Напомним, что это не первый раз, когда серия Batman: Arkham посещает подобный формат. В далеком 2016 году уже выходила Batman: Arkham VR от Rocksteady Studios, в которую можно было поиграть на разных вариантах VR-шлемов.