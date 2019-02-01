Telegram вошел в кризис конфиденциальности

Положение в обществе достигается успешной деятельностью, а растрачивается сомнительными заявлениями. Ярким примером этого является основатель Telegram Павел Дуров. Снискавший к себе уважение мира не столько как создатель мессенджера, а как талантливый человек, победивший официальные власти. Павел Валерьевич приступил к размыванию своего лейбла заявлениями коммерческого характера. Информационными поводами для них становятся все новые проблемы WhatsApp и, увы, все те же старые победы Telegram.

Какое-то время это позволит увеличивать аудиторию, но к стратегической победе вряд ли приведет. Ведь у WhatsApp 1,6 млрд. подписчиков, а у Telegram всего 200 млн. Имеющуюся разницу не ликвидировать отжатием нескольких миллионов подписчиков за счет заявлений. А именно это было в марте 2019 года, когда за сутки аудитория Telegram выросла на 3 млн. из-за проблем с безопасностью у Facebook, Instagram и WhatsApp.

Ожидать, что ФБР подобно Роскомнадзору окажет Павлу услугу, явно не приходится. Поэтому за неимением вариантов стратегического прорыва ситуация зашла в тупик скучной рекламы.

Понимает это и Дуров, но сделать пока нечего не может, лишь констатируя факты. Например, как вчера, когда очередное предупреждение про опасность WhatsApp Паша сопроводил честным признанием:

«Не дайте себя одурачить айти специалистам, которые хотят сосредоточить ваше внимание на одном конкретном аспекте, пытаясь скрыть истинное положение дел. Они хотят, чтобы вы думали о сквозном шифровании как о единственной вещи, на которую вы должны обратить внимание в отношении конфиденциальности. Реальность намного сложнее».

В этой сложной реальности одной непогрешимой конфиденциальности для успеха недостаточно. Ведь она критически важной является для ограниченного круга людей, из которого достойной в мировом формате аудитории не создашь. Но что кроме конфиденциальности есть у Telegram, но нет у его конкурентов?