Autodesk запретила использовать свой софт в России

Autodesk запретила российским компаниям использовать свои программные продукты с 20 марта. Соответствующее письмо американская компания направила своим партнерам в России.

В документе отмечается, что клиенты компании не должны предоставлять доступ к продуктам и услугам Autodesk своим авторизованным дочерним компаниям и третьим лицам в России. Компания обосновывает это введением двенадцатого пакета санкций Евросоюза, который запрещает экспорт программного обеспечения, в том числе для промышленного дизайна.

Autodesk приостановила свою деятельность в России в марте 2022 года, а к октябрю 2023 года полностью ликвидировала свое российское юридическое лицо.

Autodesk известна широким спектром продуктов для проектирования, среди которых AutoCAD для 2D- и 3D-проектирования, Autodesk 3ds Max для 3D-моделирования и визуализаций, а также Autodesk Revit для работы с проектами в сфере строительства и архитектуры.