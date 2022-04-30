Обзор realme 9 Pro: среднячок с большим экраном

Смартфоны среднебюджетного класса, всегда получаются интересными. Их наделяют частью флагманских функций, а какие-то характеристики урезают. В итоге получается приятный баланс из адекватной цены и добротного смартфона.

Ниже мы поговорим о realme 9 Pro с большой батареей и быстрым процессором. Но достаточно ли этого, чтобы противостоять сильной конкуренции со стороны OnePlus или Xiaomi?

Характеристики realme 9 Pro

Модель: realme 9 Pro (RMX3472)

Габариты (ВxШxТ): 164,3×75,6×8,5 мм, 195 г

Дисплей: 6,6″, 2412х1080, IPS, 120 Гц

Процессор: Qualcomm Snapdragon 695 5G

Камера: основная 64 Мп (f/1.7), широкоугольная 8 Мп (f/2.2), макро 2 Мп (f/2.4)

Камера фронтальная: 16 Мп

Память: 6/8 ГБ оперативной, 128/256 постоянной

Батарея: 5000 мАч, быстрая зарядка 33 Вт

ОС: Android 12 с оболочкой realme UI 3.1

Связь: Wi-Fi, Bluetooth 5.2, NFC, BeiDou, A-GPS, Galileo, ГЛОНАСС, GPS, 5G, QZSS

Защита от воды: нет

Сканер: встроен в кнопку питания, распознавание по лицу

Стоимость: от 29 000 рублей

Комплектация

Поставляется realme 9 Pro в коробке фирменных цветов – желтом и черном. Внутри лежат документация, скрепка для SIM-карты, силиконовый прозрачный чехол, зарядный кабель Type-C и комплектный блок питания мощностью 33 Вт. Когда пишешь про комплектные зарядки, всегда хочется передавать пламенные приветы смартфонам Apple и Samsung.

Фирменный чехол полностью закрывает блок с камерами. Практично.

Уже из коробки на экран смартфона нанесена защитная плёнка. Хотя сама лицевая часть смартфона прикрыта стеклом Corning Gorilla Glass.

Есть разница?

Смартфоны серии Realme 9 выпускаются в двух вариациях: базовый 9 Pro и 9 Pro +. Базовый realme 9 Pro является прямым наследником Realme 8 Pro. В отличие от своего прародителя realme 9 Pro получил только IPS-дисплей, а вот AMOLED достался более дорогому 9 Pro +. Но зато в нём есть поддержка 5G, этакий задел на будущее.

Если вы не эксперт, то готовьтесь путать realme 9 Pro и 9 Pro Plus. Корпус выглядит почти одинаковым, но 9 Pro с его 6,6-дюймовым экраном немного больше и тяжелее, чем собрат с весом 182 грамма. Для двух предлагаются одинаковые окрасы корпуса: зелёный (Aurora Green) чёрный (Midnight Black) и голубой (Sunrise Blue).

Наш тестовый смартфон обладатель чёрного цвета с глянцевым светоотражающим корпусом, что с успехом собирает жирные отпечатки пальцев. В принципе проблема легко решается при помощи чехла, поэтому не привыкать. Лицевая панель ничем особенный не выделяется. Ширина рамок по сравнению с прошлой моделью не изменилась.

Сканер отпечатков пальцев встроен в кнопку питания на правом торце. Тут для всех спорный момент. Кому-то нравится использоваться сканер именно в физической кнопке, а кто-то предпочитает тыкать в дисплей. В любом случае срабатывает он быстро и точно.

Сборка корпуса качественная, никаких люфтов и прочего. Защиты от воды нет, как и беспроводной зарядки.

Экран: IPS на смену AMOLED

Теперь поговорим более детально о самом дисплее. Realme 9 Pro получил 6,6-дюймовый IPS-дисплей с разрешением 2412х1080 точек. Почему в прошлом поколении была AMOLED-матрица, а тут только в старшей модели? Вопрос сложный, но, видимо, теперь у пользователя есть выбор между IPS и AMOLED. В прочем, некоторые могут оценить цветовую передачу экрана IPS. Такой тип матрицы можно выбирать тем, кто сильно реагирует на ШИМ-эффект в экранах, где используется AMOLED-матрица.

Экран достаточно яркий, но ему не хватает режима повышения яркости, который облегчает использование на улице в солнечный день. Распределение яркости довольно равномерное.

Приятным бонусом будет частота обновления экрана в 120 Гц, которая работает везде в принудительном порядке. Однако если хотите сэкономить заряд, то можно поставить автоматическое определение частот обновления экрана.

Производительность и прочее

Чипсет Snapdragon 695 от Qualcomm – это относительно новый восьмиядерный процессор среднего класса. Имеет 2 ядра Kryo 660 Gold (Cortex-A78) на 2200 МГц и 6 ядер Kryo 660 Silver (Cortex-A55) на 1700 МГц. За графику отвечает Adreno 619. По сравнению с прошлым поколением он производительней где-то процентов на 20.

Смартфон имеет достойную производительность, которой хватает для плавной навигации в системе и сложных приложений. Под нагрузкой требовательных приложений смартфон довольно сильно нагревается, но это никак не влияет на его работу.

Объём оперативной памяти 8Гб LPDDR4X. Встроенная память в смартфоне составляет 128 Гб eMMC 5.1, UFS 2.2. Если использовать одну SIM-карту, то второй лоток можно отдать под microSD. Ещё одним плюсом является модная фишка в виде расширения оперативной памяти при помощи основной, так можно прибавит 5 Гб.

В realme 9 Pro используется Android 12 с фирменной оболочкой realme UI 3.1. С большой уверенностью можно сказать, что смартфон спокойно обновится до следующей версии Android, а значит — прослужит долгое время. Сама оболочка работает плавно, без фризов и проста в использовании.

Устройство оснащается NFC-мoдулем, который позволяет расплачиваться при помощи смартфона. Кроме того, есть встроенная функция записи телефонных разговоров без уведомления собеседника. Для многих она бывает полезным.

Стерео нет, внизу всего один динамик. Он громкий, работает достойно, но сильно подчеркивает высокие частоты, что может иногда приводить к неприятному звуку на большой громкости.

Лучший звук можно получить при помощи 3,5-миллиметрового аудиовыхода, который даже сертифицирован Hi-Res Audio.

Камеры

Задняя часть смартфона оснащена тремя камерами. Основной модуль – 64 Мп, следом идёт ширик на 8 Мп и макро на 2 Мп. Электрической стабилизации нет, как и возможности снимать ролики в 1080p с 60 fps. Хотя в прошлом поколении она была.

При хорошем свете можно получать симпатичные кадры с отличной детализацией. Даже в движении камера успевает ловить детали и делать достойные снимки.

Снимок на ширик, основной модуль и зум:

Остальные фото:

Записывать видео можно в разрешении 1080p и 30 кадров в секунду. Доступны регулировка экспозиции, ручная автофокусировка и цифровой зум. Активировать 60 кадров в секунду можно только при съёмке в 720p.

По качеству видео прошлый realme 8 Pro может где-то обгонять текущее поколение. Но награду за лучшую ночную съёмку забирает realme 9 Pro.

Автономная работа

Ёмкость встроенной батареи составляет 5000 мАч. Это уже негласный стандарт для Android-смартфонов. При помощи комплектного зарядного блока на 33 Вт, смартфон с 0 до 100% заряжается всего за час. Стоит заметить, что быстрая зарядка возможна только при использовании оригинального зарядного кабеля, который оснащается фирменным чипом.

В обычном режиме ответов на сообщения и звонки телефон проработает около 5 дней. С максимальной нагрузкой в виде использования интернета, полной яркости, включенными модулями, смартфона хватит на 11 часов. В целом хорошие показатели для долгой автономной работы.

Итого

В целом перед нами вполне адекватный «среднячок» за свои деньги. На момент написания данного текста стоимость смартфона находится в районе 27-28 тысяч рублей. Что от него можно получить? Ответ простой: долгое время автономной работы, симпатичный корпус и поддержку 5G.

Процессор Snapdragon 695 буквально вывозит всю техническую часть и работает без нареканий. Сам realme 9 Pro оставил после себя приятные впечатления, а от камеры можно добиться хороших снимков.

Плюсы Дисплей 120 Гц

Аккумулятор 5000 мАч

Мощный процессор

Симпатичный корпус Минусы Нет стабилизации в камере

Нет поддержки съёмки в 4К

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