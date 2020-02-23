Обзор приложения SOTKA: реальный способ привести себя в форму за 100 дней

Сколько раз вы пытались начать заниматься спортом? Раз? Два? Или больше? И все время что-то останавливает продолжать развиваться. Причин может быть много:

занятость, неправильное распределение времени;

неумение создать полноценную спортивную программу;

незнание спортивных нюансов;

непонимание основных принципов тренировок.

И как сложно искать достоверную информацию. В интернете много мнений, немало «профессионалов», которые с чего-то решили, что нужно делать именно так. И если следовать таким «советникам», это будет как минимум бесполезно, а то и вовсе навредит вашему здоровью.

Некоторые советуют устанавливать приложения на смартфон или компьютер. Специальный софт призван упорядочить день, подобрать эффективные упражнения и разбить ваш прогресс на части. Бывает, такие программы даже берут на себя ответственность регулировать ваше питание. И снова, откуда взята информация? Кто разработчик софта, могу ли я ему доверять?

Если Вы намерены серьезно заниматься спортом, то следует так же серьезно подойти к графику тренировок, и соответственно, всем вспомогательным средствам. А мы можем помочь! Давайте подробно рассмотрим одно неплохое приложение для регулирования спортивных занятий – «SOTKA: 100-дневный воркаут».

Для кого оно подойдет?

Новички боятся, что не потянут программы тренировок или сделают что-то не так. И «СОТКА» призвана развеять все страхи. Не нужно бояться длительного срока или сложных упражнений. Вы никогда не запутаетесь и не потеряетесь в большом количестве упражнений. Но это приложение подойдет и бывалым спортсменам.

Часто человек не может организоваться в силу разных обстоятельств: реальной нехватки времени или обыкновенной лени. Теперь достаточно установить время и программа уведомит вас о необходимости тренироваться.

Зачем оно нужно МНЕ

И правда, приложений для спорта пруд пруди. Но «СОТКА» – не просто программа со списком упражнений. Перед полным прочтением статьи рекомендуем просмотреть официальное видео:

Теперь выделим несколько особенностей:

Конкретные сроки. За отведенное в приложении время вы достигнете хороших спортивных результатов. Будьте точно уверенными – через 100 дней Вы начнете хорошо разбираться в спортивных вопросах. И не просто в теории, а на практике.

За отведенное в приложении время вы достигнете хороших спортивных результатов. Будьте точно уверенными – через 100 дней Вы начнете хорошо разбираться в спортивных вопросах. И не просто в теории, а на практике. Программу создал человек, действительно разбирающийся в воркауте. Автор приложения – Антон Кучумов , основатель движения «Стрит-Воркаут» в России.

Автор приложения – , основатель движения «Стрит-Воркаут» в России. Приложение полностью бесплатное. Никаких «условно-бесплатная» или «пробная» версия. Скачав программу, Вам не нужно докупать новые материалы или подниматься до PRO. PRO, встроенные покупки созданы для расширения возможностей приложения, которые вам могут пригодиться, если вы захотите продолжить им пользоваться после завершения программы или просто захотите поблагодарить разработчиков рублем.

Никаких «условно-бесплатная» или «пробная» версия. Скачав программу, Вам не нужно докупать новые материалы или подниматься до PRO. PRO, встроенные покупки созданы для расширения возможностей приложения, которые вам могут пригодиться, если вы захотите продолжить им пользоваться после завершения программы или просто захотите поблагодарить разработчиков рублем. Кроссплатформенность. Пользователи и Android, и iOS могут без проблем установить приложение на устройство любой производительности. И уже свыше 570 000 человек загрузили программу на свой смартфон.

В российском App Store «СОТКА» неоднократно выбиралась приложением дня.

Никакой дезинформации и отсебятины. Над программой трудилось много людей. Они переработали свыше 1000 различных источников: от школьных учебников по биологии, химии и физики до самых свежих публикаций в зарубежных рецензируемых журналах и научных статьях.

Над программой трудилось много людей. Они переработали свыше 1000 различных источников: от школьных учебников по биологии, химии и физики до самых свежих публикаций в зарубежных рецензируемых журналах и научных статьях. «СОТКА» даст ответы на абсолютно все вопросы, возникающие у новичков. Не нужно часами сидеть в Гугле, ища информацию по какому-то вопросу. Приложение поможет решить любую проблему, связанную со спортивным вопросом.

Не нужно часами сидеть в Гугле, ища информацию по какому-то вопросу. Приложение поможет решить любую проблему, связанную со спортивным вопросом. В первую очередь – это образовательная программа. Пустых «заставлялок» и органайзеров много, но не каждое приложение сможет подробно объяснить, зачем это нужно. За 100 дней Вы выучите всю теоретическую часть, а также правильную технику выполнения упражнений. Помимо физических тренировок, «СОТКА» наладит правильное питание.

Пустых «заставлялок» и органайзеров много, но не каждое приложение сможет подробно объяснить, зачем это нужно. За 100 дней Вы выучите всю теоретическую часть, а также правильную технику выполнения упражнений. Помимо физических тренировок, «СОТКА» наладит правильное питание. Приложение универсально для всех. Неважно, какого Вы пола или уровня физической подготовки. В программу встроен механизм подборки индивидуального уровня нагрузки. Действительно ли это так? Почитайте реальные отзывы участников.

Дизайн приложения

Новичкам и людям, не особо дружащим с техникой, бывает сложно освоить навороченные приложения для тренировок. Однако «СОТКА» дружелюбна ко всем.

Нет слишком сложного дизайна и трудного интерфейса. Заголовки не путают, информация структурирована, а хорошая оптимизация не будет нагружать Ваше устройство.

Начало пути

Как работает приложение? Разберем по порядку все процессы, начиная с главной страницы.

Сразу же нас просят прочитать информацию, без которой будет трудно влиться в рабочий процесс. Перечислим все заголовки:

Организационные моменты ответит на часто задаваемые вопросы перед стартом работы с «Соткой».

Цели 100-дневного воркаута расскажет о целях, которых разработчики хотят достигнуть вместе с вами.

Ответы на вопросы покажет отзывы участников и перенаправит на сайт с живым форумом.

Далее отметьте свои Максимумы. Сколько раз вы подтягиваетесь, отжимаетесь, приседаете и весите? Это важно для составления личной программы тренировок.

Фотографии помогут отслеживать прогресс похудения или наращивания мышечной массы. Полезная функция, мотивирующая не останавливаться на достигнутом.

И еще один мотивирующий шаг – публикация поста, уведомляющего всех о начале Вашего спортивного пути.

Теперь смело можно нажимать Начать!

Как тренироваться?

После старта откроется меню с количеством пройденных и оставшихся дней. Под числами расположен сегодняшний информативный пост. Каждый день там будет информация об ожидающей Вас тренировке.

Заголовок Чем займемся сегодня показывает распорядок питания и упражнений на сегодня. Нажав, например на кнопку упражнений, вы увидите количество необходимых подходов. После выполнения задания при нажатии на кнопку “Готово” запускается таймер для отдыха.





Снизу расположено меню, в котором можно просмотреть ту же информацию, только в другом виде:

Вкладка Инфо-посты позволяет обращаться к любому посту, опубликованному ранее.

Дневник (Тренировка в Android) структурированно покажет ваши достижения по количеству занятий. Кстати, удобно просматривать не только со смартфона, но и с версии для планшета.

Раздел Прогресс покажет ваши фото на раннем этапе тренировок, на середине и в конце.

Настройки включают в себя несколько важных функций. Смена языка на английский, сброс всей программы тренировок, а также регулирование уведомлений о занятиях и времени отдыха.

Небольшой минус приложения

К сожалению, он есть, но не особо значительный. Кому-то может не понравиться отсутствие отката к какому-то из дней. Если Вы чувствуете, что не поспеваете за программой, вернуться назад не выйдет. Подойдет только вариант самостоятельной тренировки, пока программа будет вас ждать на остановленном дне.

Итог

Чтобы начать заниматься спортом, нужно только желание. Больше никаких составлений тренировок, графиков и прочей «бюрократической» ерунды. Просто устанавливаете «Сотку» и за 100 дней прокачиваетесь до практически профессионального уровня. И важный совет: скачайте программу вместе с другом, желательно в один день. Это будет мотивировать не бросать занятия ни при каких обстоятельствах.