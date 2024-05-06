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Обзор HUAWEI MatePad Pro 13,2: царь-планшет, способный на всё

В современном мире планшеты перестали быть только устройствами для утреннего просмотра YouTube и игр. Сегодня они становятся не просто гаджетами для развлечений, но и мощными рабочими инструментами для специалистов в различных сферах. Одним из таких является HUAWEI MatePad Pro 13,2, который и попал ко мне на обзор почти месяц назад.

Предлагаю разобраться, может ли MatePad Pro полноценно заменить ноутбук, кого заинтересует это устройство и стоит ли планшет своих денег.

Характеристики HUAWEI MatePad Pro 13,2

  • Модель: HUAWEI MatePad Pro 13,2 PCE-W29
  • Габариты: 289,1×196,1×5,5 мм, 580 г
  • Дисплей: 13,2 дюйма (2880×1920), 262 ppi, гибкий OLED, 144 Гц, до 1000 нит
  • Процессор: Kirin 9000W
  • ОЗУ: 12 ГБ
  • Память: 512 ГБ
  • Батарея: 5000 мАч (7,7В), что эквивалентно 10 000 мАч (3,85В), быстрая зарядка 88 Вт
  • Камеры: основная — 13 Мп, f/1.8, автофокус; широкоугольная — 8 Мп, f/2.2, фиксированный фокус; фронтальная — 16 Мп, f/2.2
  • Звук: 6 стереодинамиков
  • Безопасность: разблокировка по лицу
  • ОС: HarmonyOS 4 (Android 12)
  • Связь: Type-C 3.2 Gen1, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, NearLink, коннектор для клавиатуры, GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, GALILEO, QZSS
  • Стоимость на момент обзора: 99 990 ₽

Комплектация

Обзор HUAWEI MatePad Pro 13,2

Планшет HUAWEI MatePad Pro 13,2 поставляется в чёрной коробке из плотного картона, надписи на которой выполнены золотой краской, что подчёркивает премиальность гаджета. Наполнение бокса — максимально простое. В комплект поставки входят:

  • Планшет
  • Блок питания на 88 Вт
  • Кабель USB Type-C на USB Type-A
  • Документация

Клавиатура и стилус

Отдельно к планшету можно приобрести аксессуары: стилус HUAWEI M-Pencil с технологией NearLink и обложка с клавиатурой HUAWEI Smart Magnetic Keyboard. На официальном сайте вместе с устройством в максимальной комплектации (12/512 ГБ) аксессуары обойдутся в 1 рубль каждый. Если покупать аксессуары отдельно, придётся доплатить. Например, стилус HUAWEI M-Pencil (3-го поколения) на официальном сайте стоит 9 990 рублей.

Обзор HUAWEI MatePad Pro 13,2
Обзор HUAWEI MatePad Pro 13,2
Обзор HUAWEI MatePad Pro 13,2

Клавиатура крепится к планшету с помощью магнитов. Она подзаряжается беспроводным путём, подключается через Bluetooth и её можно использовать отдельно, управляя устройством на удобном расстоянии. На клавиатуре также есть достаточно удобный тачпад, который реагирует на нажатия по всей площади поверхности панели, к чему после ноутбуков привыкнуть мне было достаточно сложно.

Кстати, в качестве способа ввода можно выбрать клавиатуры Microsoft Swiftkey или Celia Keyboard. Горячие клавиши и визуальные подсказки отличаются и, если честно, ни одна из них не показалась мне удобной. В одной из них слова-подсказки просто закрывали поле ввода, которое я заполнял. В итоге, чтобы настроить клавиатуру под себя пришлось потратить немало времени, так как она то и дело исправляла написанные слова из-за так называемого Т9.

Обзор HUAWEI MatePad Pro 13,2
Обзор HUAWEI MatePad Pro 13,2

Вместе с клавиатурой в комплекте идёт магнитная обложка на заднюю сторону планшета со сгибающейся нижней частью. Это позволяет использовать чехол в качестве подставки и устанавливать устройство под разными углами. То есть клавиатура и чехол буквально превращают большой планшет в полноценный компактный ноутбук.

HUAWEI M-Pencil (3-го поколения) с технологией NearLink — первый стилус компании с поддержкой более 10 000 уровней интенсивности нажатия. Устройство позволяет зарисовывать графики в «Блокноте», делать наброски рисунков или создавать полноценные произведения искусства. Заряжается стилус с помощью магнита на верхней грани планшета.

Обзор HUAWEI MatePad Pro 13,2
Обзор HUAWEI MatePad Pro 13,2

Такое разнообразие аксессуаров является плюсом, который плавно перетекает в главный недостаток — громоздкость комплекта. Общий вес планшета, клавиатуры и обложки превышает 1 килограмм, а вся примагниченная конструкция не очень надежна. Например, если взять планшет в разложенном виде, то клавиатура может просто отвалиться под собственным весом.

Таким образом, размер планшета и доступные аксессуары буквально говорят, что HUAWEI MatePad Pro 13,2 больше подходит для работы за столом. Да, разложить клавиатуру можно и на ногах, но вряд ли получится в таком положении долго работать. Минус ли это? Безусловно нет. Это особенность, намекающая на то, для кого именно разработано устройство, но об этом позже.

Внешний вид

Обзор HUAWEI MatePad Pro 13,2

Мне в руки попал HUAWEI MatePad Pro 13,2 в нежно-зелёном цвете (на фотографиях он может казаться голубым). На рынке есть также более привычная чёрная версия. Задняя панель устройства сделана из стекловолокна, которое на ощупь похоже на что-то среднее между алюминиевым сплавом и стеклом. На светлом зеленом корпусе почти незаметны отпечатки пальцев и следы от рук.

Толщина планшета — всего 5,5 мм, а весит он 580 грамм. Для сравнения, вес iPad Pro с диагональю 12,9 дюйма — 682 грамма. Если не использовать вышеперечисленные аксессуары, то планшет удобно брать с собой. Но даже с клавиатурой и обложкой он легко поместится в любую сумку или рюкзак среднего размера.

Обзор HUAWEI MatePad Pro 13,2
Обзор HUAWEI MatePad Pro 13,2
Обзор HUAWEI MatePad Pro 13,2

Что касается интерфейсов, то на левой боковой грани HUAWEI MatePad Pro 13,2 находятся динамики и кнопка питания. Сверху расположены качелька регулировки громкости и три микрофона, а справа — порт USB Type-C и динамики. На задней стороне есть дополнительный микрофон и небольшой круглый блок камер, а также традиционная надпись HUAWEI. Все грани слегка скруглены и выполнены под металл, хотя на самом деле сделаны из пластика.

Как можно понять из фотографий и описания граней, у планшета нет поддержки SIM-карт и карт памяти, а также наушников с разъёмом 3,5 мм. Вместо этого реализованы беспроводные технологии: Wi-Fi 6 для подключения к интернету и Bluetooth 5.2 для сопряжения со сторонними устройствами.

Обзор HUAWEI MatePad Pro 13,2
Обзор HUAWEI MatePad Pro 13,2

В целом MatePad Pro 13,2 выглядит стильно и приятно. Никаких нареканий по сборке нет, как всегда у HUAWEI с этим полный порядок. Если говорить об эргономике, то удерживать планшет одной рукой можно, например, во время чтения, но всё же удобнее держать его двумя руками. Всё это из-за большого экрана, который сложно удобно ухватить, а если даже и ухитриться, то спустя несколько минут удержания руку начнет сводить. Полкило как-никак.

Дисплей

Обзор HUAWEI MatePad Pro 13,2

Важнейший элемент планшета — экран. Особенно это касается больших моделей. HUAWEI MatePad Pro оснащён 13,2-дюймовым гибким OLED-дисплеем. Да, сложить его нельзя, но он легче обычного экрана и более устойчив к механическим воздействиям.

Разрешение — 2880×1920 пикселей с плотностью 262 ppi, благодаря чему пиксели не видны даже при максимальном приближении. Также в планшете используется 10-битная матрица, которая поддерживает более миллиарда цветов и позволяет избежать цветового бандинга.

Обзор HUAWEI MatePad Pro 13,2
Обзор HUAWEI MatePad Pro 13,2

Что касается яркости, то, по заявлениям HUAWEI, она составляет до 1000 нит. Для работы под прямыми солнечными лучами этого недостаточно, но вряд ли кто-то использует устройства таким образом, поэтому в обычных условиях экран достаточно яркий и чёткий, а цвета — реалистичные.

В этом планшете, как и во многих других устройствах HUAWEI, используется нестандартное соотношение сторон экрана — 3:2. Оно удобнее, чем 16:9, например, при работе с документами и просмотре сайтов, так как на экране помещается больше контента по высоте.

Обзор HUAWEI MatePad Pro 13,2
Обзор HUAWEI MatePad Pro 13,2

Экран занимает 94% передней панели, что является рекордом для устройства такого типа. Рамки вокруг экрана имеют толщину всего 4 мм, за исключением верхней части, где расположен небольшой вырез размером 7,5 на 24 мм, включающий фронтальную камеру и датчик освещенности. К слову, в планшете только датчик распознавания по лицу, сканер отпечатков пальцев отсутствует.

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Дисплей поддерживает адаптивную частоту обновления до 144 Гц, обеспечивая максимальную плавность. В настройках HUAWEI MatePad Pro 13,2 можно выбрать один из четырех режимов частоты обновления экрана:

  • Динамическая — баланс качества отображения и энергопотребления при максимальной частоте обновления 144 Гц
  • Высокая — обновление с частотой 144 Гц для очень плавных экранов (потребляет больше энергии)
  • Средняя — обновление с частотой 120Гц для более плавных эффектов
  • Стандартная — энергосбережение снижением частоты обновления до 60 Гц
Обзор HUAWEI MatePad Pro 13,2

Лицевая сторона защищена стеклянной панелью с антибликовым покрытием, устойчивым к царапинам. Экран имеет сертификацию TUV Rheinland, что подтверждает соответствие стандартам защиты зрения. Дисплей подавляет излучение синего света, из-за которого устают глаза.

Пользователь может регулировать цветовую температуру вручную или в автоматическом режиме, включить защиту зрения или переключиться на режим чтения, который идеален для просмотра документов и текстов. При этом «Режим электронной книги» имеет два режима: цветной (для чтения книг с иллюстрациями или комиксов) и черно-белый (для чтения текста).

Производительность

Обзор HUAWEI MatePad Pro 13,2

HUAWEI MatePad Pro 13,2 оснащен фирменным восьмиядерным процессором Kirin 9000W с частотой 2,5 ГГц, который, хотя и не достигает показателей топовых процессоров Qualcomm или MediaTek, обеспечивает высокую производительность. Она поддерживается впечатляющим объёмом ОЗУ в 12 ГБ и хранилищем на 512 ГБ.

В бенчмарке AnTuTu устройство набрало 660 468 баллов. В GeekBench 6 — 1142 балла в одноядерном и 3538 баллов в многоядерном тесте — выше, чем у процессоров Snapdragon 870 и Google Tensor G2.

Что касается конкретной производительности в реальных условиях, то приложения запускаются мгновенно, система работает без тормозов и зависаний. Планшет также подходит для игр. Например, в Genshin Impact MatePad Pro автоматически устанавливает средние настройки графики и выдаёт стабильный геймплей. В War Thunder можно комфортно играть на высокой графике, а Tanks Blitz — на максимальных настройках достигается 120 FPS без существенной нагрузки на процессор.

Кстати, подключить клавиатуру и попытаться сделать гейминг комфортнее, не получится. В играх HUAWEI Smart Magnetic Keyboard не реагирует на нажатия клавиш и на тачпад. Кроме того, Kirin 9000W отличается низким тепловыделением — даже при игре с подключенной зарядкой корпус устройства едва заметно нагревается, что делает его удобным для длительного использования.

ОС и оболочка

Планшет работает на фирменной HarmonyOS 4, разработанной HUAWEI. Главным плюсом оболочки является её постоянное развитие, благодаря которому пользователи получают альтернативы доминирующим Android и iOS. Встроенный магазин приложений App Gallery активно пополняется новыми программами и играми, становясь полноценной заменой Google Play и App Store.

Обзор HUAWEI MatePad Pro 13,2
Обзор HUAWEI MatePad Pro 13,2

Интерфейс системы, изначально основанный на EMUI, адаптирован под большой экран и обеспечивает удобное взаимодействие с другими устройствами HUAWEI. Особенно стоит отметить режим AlwaysOn, который активируется при взгляде на экран или касании, а также многозадачность.

Разделение экрана в купе с клавиатурой позволяет комфортно использовать MatePad Pro 13,2 в качестве ноутбука, по крайней мере в базовых процессах. А использование стилуса значительно расширяет функционал устройства, обеспечивая улучшенные возможности для рисования и обработки изображений.

Обзор HUAWEI MatePad Pro 13,2

Несмотря на официальное отсутствие поддержки Google-сервисов, Gbox предоставляет доступ к многим из них, включая Google Фото и Gmail. Однако возможные проблемы с авторизацией в Google-аккаунте в некоторых приложениях всё ещё остаются.

Звук

Обзор HUAWEI MatePad Pro 13,2

Как уже отмечал ранее, у планшета шесть динамиков с технологией HUAWEI Sound. Они обеспечивают мощный и громкий звук, при этом на максимальной громкости он сохраняет чистоту, не сопровождается дребезжанием или искажениями, а также имеет лёгкие басы.

Благодаря высокому качеству аудио HUAWEI MatePad Pro 13,2 отлично подходит не только для просмотра фильмов и видео, но и для воспроизведения музыки, особенно если в доме нет колонок.

Камеры

Обзор HUAWEI MatePad Pro 13,2
Обзор HUAWEI MatePad Pro 13,2

Блок камер HUAWEI MatePad Pro 13,2 включает в себя блок камер с двумя сенсорами. Основная камера на 13 Мп с диафрагмой f/1.8 и автофокусом способна делать фотографии в разрешении 3120×4160 пикселей и записывать 4K видео в 30 кадрах в секунду или в Full HD в 60 кадрах.

Обзор HUAWEI MatePad Pro 13,2
Обычная
Обзор HUAWEI MatePad Pro 13,2
Ширик

Хотя качество фотографий несравнимо с флагманскими смартфонами, оно всё же позволяет получить качественные снимки. Сенсор также поддерживает 10-кратный цифровой зум.

Широкоугольный объектив на 8 Мп хорошо справляется с фотосъёмкой в дневное время, но ночью изображения становятся менее чёткими. Для ночной съёмки рекомендуется использовать специальный режим «Ночь», но про ширик в таком случае можно забыть.

Обычный
Ночной режим

Фронтальная камера на 16 Мп — неплохая. Она обладает функцией улучшения кожи, что делает селфи выразительными даже в условиях плохого освещения.

Автономность

HUAWEI MatePad Pro 13,2 получил аккумулятор на 10 000 мАч и поддерживает быструю зарядку мощностью 88 Вт, позволяющую зарядить устройство от 0% до 100% чуть больше, чем за час.

Обзор HUAWEI MatePad Pro 13,2

В режиме ожидания заряд батареи практически не уменьшается — на протяжении 1-2 дней неиспользования показатель заряда упал всего на 1-2%. В обычных условиях использования, включая работу с текстами, просмотр контента на YouTube и сериалов, планшет способен проработать до двух дней без подзарядки.

Работа с планшетом во многом зависит от интенсивности использования и настроек экрана, но в целом уровень автономности сопоставим с лучшими устройствами в этом классе.

Итог

Обзор HUAWEI MatePad Pro 13,2

Я считаю, что MatePad Pro 13,2, оцененный в России в 89 990 рублей за базовую модель и 99 990 рублей за топовый комплект с чехлом-клавиатурой, заслуживает звание лучшего (или одного из лучших) планшета от HUAWEI. Это устройство можно рассматривать как альтернативу ноутбуку благодаря многофункциональности, большому дисплею и аксессуарам.

Основной аудиторией устройства являются студенты, авторы, редакторы, журналисты и другие специалисты, которые активно работают с текстами. Удобство подобного процесса HUAWEI обеспечила клавиатурой с полноразмерными клавишами. Она же делает планшет идеальным устройством для путешественников и людей, которые проводят много времени в разъездах.

Дополнительное преимущество планшета — стилус M Pencil 3, который открывает широкие возможности для графических дизайнеров и художников. MatePad Pro 13,2 также отлично подойдёт для просмотра фильмов и прослушивания музыки благодаря впечатляющей автономности, а также качественным экрану и звуку.

Несмотря на наличие некоторых минусов, которые могут быть критичны для одних и незаметны для других, его стоимость вполне оправдана по сравнению с аналогичными устройствами на рынке.

Плюсы

  • Тонкий корпус и небольшой вес
  • Большой и яркий дисплей
  • Поддержка клавиатуры и стилуса
  • Хорошая автономность и быстрая зарядка
  • Громкий и качественный звук
  • Неплохие камеры

Недостатки

  • Громоздкость комплекта с клавиатурой и чехлом
  • Отсутствие слота для SIM-карты
  • Сомнительный процессор
  • Нет Google-сервисов

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Источник:
The GEEK
Анатолий Почивалов

Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
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