Обзор HUAWEI MatePad Pro 13,2: царь-планшет, способный на всё

В современном мире планшеты перестали быть только устройствами для утреннего просмотра YouTube и игр. Сегодня они становятся не просто гаджетами для развлечений, но и мощными рабочими инструментами для специалистов в различных сферах. Одним из таких является HUAWEI MatePad Pro 13,2, который и попал ко мне на обзор почти месяц назад.

Предлагаю разобраться, может ли MatePad Pro полноценно заменить ноутбук, кого заинтересует это устройство и стоит ли планшет своих денег.

Характеристики HUAWEI MatePad Pro 13,2

Модель: HUAWEI MatePad Pro 13,2 PCE-W29

Габариты: 289,1×196,1×5,5 мм, 580 г

Дисплей: 13,2 дюйма (2880×1920), 262 ppi, гибкий OLED, 144 Гц, до 1000 нит

Процессор: Kirin 9000W

ОЗУ: 12 ГБ

Память: 512 ГБ

Батарея: 5000 мАч (7,7В), что эквивалентно 10 000 мАч (3,85В), быстрая зарядка 88 Вт

Камеры: основная — 13 Мп, f/1.8, автофокус; широкоугольная — 8 Мп, f/2.2, фиксированный фокус; фронтальная — 16 Мп, f/2.2

Звук: 6 стереодинамиков

Безопасность: разблокировка по лицу

ОС: HarmonyOS 4 (Android 12)

Связь: Type-C 3.2 Gen1, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, NearLink, коннектор для клавиатуры, GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, GALILEO, QZSS

Стоимость на момент обзора: 99 990 ₽

Комплектация

Планшет HUAWEI MatePad Pro 13,2 поставляется в чёрной коробке из плотного картона, надписи на которой выполнены золотой краской, что подчёркивает премиальность гаджета. Наполнение бокса — максимально простое. В комплект поставки входят:

Планшет

Блок питания на 88 Вт

Кабель USB Type-C на USB Type-A

Документация

Клавиатура и стилус

Отдельно к планшету можно приобрести аксессуары: стилус HUAWEI M-Pencil с технологией NearLink и обложка с клавиатурой HUAWEI Smart Magnetic Keyboard. На официальном сайте вместе с устройством в максимальной комплектации (12/512 ГБ) аксессуары обойдутся в 1 рубль каждый. Если покупать аксессуары отдельно, придётся доплатить. Например, стилус HUAWEI M-Pencil (3-го поколения) на официальном сайте стоит 9 990 рублей.

Клавиатура крепится к планшету с помощью магнитов. Она подзаряжается беспроводным путём, подключается через Bluetooth и её можно использовать отдельно, управляя устройством на удобном расстоянии. На клавиатуре также есть достаточно удобный тачпад, который реагирует на нажатия по всей площади поверхности панели, к чему после ноутбуков привыкнуть мне было достаточно сложно.

Кстати, в качестве способа ввода можно выбрать клавиатуры Microsoft Swiftkey или Celia Keyboard. Горячие клавиши и визуальные подсказки отличаются и, если честно, ни одна из них не показалась мне удобной. В одной из них слова-подсказки просто закрывали поле ввода, которое я заполнял. В итоге, чтобы настроить клавиатуру под себя пришлось потратить немало времени, так как она то и дело исправляла написанные слова из-за так называемого Т9.

Вместе с клавиатурой в комплекте идёт магнитная обложка на заднюю сторону планшета со сгибающейся нижней частью. Это позволяет использовать чехол в качестве подставки и устанавливать устройство под разными углами. То есть клавиатура и чехол буквально превращают большой планшет в полноценный компактный ноутбук.

HUAWEI M-Pencil (3-го поколения) с технологией NearLink — первый стилус компании с поддержкой более 10 000 уровней интенсивности нажатия. Устройство позволяет зарисовывать графики в «Блокноте», делать наброски рисунков или создавать полноценные произведения искусства. Заряжается стилус с помощью магнита на верхней грани планшета.

Такое разнообразие аксессуаров является плюсом, который плавно перетекает в главный недостаток — громоздкость комплекта. Общий вес планшета, клавиатуры и обложки превышает 1 килограмм, а вся примагниченная конструкция не очень надежна. Например, если взять планшет в разложенном виде, то клавиатура может просто отвалиться под собственным весом.

Таким образом, размер планшета и доступные аксессуары буквально говорят, что HUAWEI MatePad Pro 13,2 больше подходит для работы за столом. Да, разложить клавиатуру можно и на ногах, но вряд ли получится в таком положении долго работать. Минус ли это? Безусловно нет. Это особенность, намекающая на то, для кого именно разработано устройство, но об этом позже.

Внешний вид

Мне в руки попал HUAWEI MatePad Pro 13,2 в нежно-зелёном цвете (на фотографиях он может казаться голубым). На рынке есть также более привычная чёрная версия. Задняя панель устройства сделана из стекловолокна, которое на ощупь похоже на что-то среднее между алюминиевым сплавом и стеклом. На светлом зеленом корпусе почти незаметны отпечатки пальцев и следы от рук.

Толщина планшета — всего 5,5 мм, а весит он 580 грамм. Для сравнения, вес iPad Pro с диагональю 12,9 дюйма — 682 грамма. Если не использовать вышеперечисленные аксессуары, то планшет удобно брать с собой. Но даже с клавиатурой и обложкой он легко поместится в любую сумку или рюкзак среднего размера.

Что касается интерфейсов, то на левой боковой грани HUAWEI MatePad Pro 13,2 находятся динамики и кнопка питания. Сверху расположены качелька регулировки громкости и три микрофона, а справа — порт USB Type-C и динамики. На задней стороне есть дополнительный микрофон и небольшой круглый блок камер, а также традиционная надпись HUAWEI. Все грани слегка скруглены и выполнены под металл, хотя на самом деле сделаны из пластика.

Как можно понять из фотографий и описания граней, у планшета нет поддержки SIM-карт и карт памяти, а также наушников с разъёмом 3,5 мм. Вместо этого реализованы беспроводные технологии: Wi-Fi 6 для подключения к интернету и Bluetooth 5.2 для сопряжения со сторонними устройствами.

В целом MatePad Pro 13,2 выглядит стильно и приятно. Никаких нареканий по сборке нет, как всегда у HUAWEI с этим полный порядок. Если говорить об эргономике, то удерживать планшет одной рукой можно, например, во время чтения, но всё же удобнее держать его двумя руками. Всё это из-за большого экрана, который сложно удобно ухватить, а если даже и ухитриться, то спустя несколько минут удержания руку начнет сводить. Полкило как-никак.

Дисплей

Важнейший элемент планшета — экран. Особенно это касается больших моделей. HUAWEI MatePad Pro оснащён 13,2-дюймовым гибким OLED-дисплеем. Да, сложить его нельзя, но он легче обычного экрана и более устойчив к механическим воздействиям.

Разрешение — 2880×1920 пикселей с плотностью 262 ppi, благодаря чему пиксели не видны даже при максимальном приближении. Также в планшете используется 10-битная матрица, которая поддерживает более миллиарда цветов и позволяет избежать цветового бандинга.

Что касается яркости, то, по заявлениям HUAWEI, она составляет до 1000 нит. Для работы под прямыми солнечными лучами этого недостаточно, но вряд ли кто-то использует устройства таким образом, поэтому в обычных условиях экран достаточно яркий и чёткий, а цвета — реалистичные.

В этом планшете, как и во многих других устройствах HUAWEI, используется нестандартное соотношение сторон экрана — 3:2. Оно удобнее, чем 16:9, например, при работе с документами и просмотре сайтов, так как на экране помещается больше контента по высоте.

Экран занимает 94% передней панели, что является рекордом для устройства такого типа. Рамки вокруг экрана имеют толщину всего 4 мм, за исключением верхней части, где расположен небольшой вырез размером 7,5 на 24 мм, включающий фронтальную камеру и датчик освещенности. К слову, в планшете только датчик распознавания по лицу, сканер отпечатков пальцев отсутствует.

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Дисплей поддерживает адаптивную частоту обновления до 144 Гц, обеспечивая максимальную плавность. В настройках HUAWEI MatePad Pro 13,2 можно выбрать один из четырех режимов частоты обновления экрана:

Динамическая — баланс качества отображения и энергопотребления при максимальной частоте обновления 144 Гц

Высокая — обновление с частотой 144 Гц для очень плавных экранов (потребляет больше энергии)

Средняя — обновление с частотой 120Гц для более плавных эффектов

Стандартная — энергосбережение снижением частоты обновления до 60 Гц

Лицевая сторона защищена стеклянной панелью с антибликовым покрытием, устойчивым к царапинам. Экран имеет сертификацию TUV Rheinland, что подтверждает соответствие стандартам защиты зрения. Дисплей подавляет излучение синего света, из-за которого устают глаза.

Пользователь может регулировать цветовую температуру вручную или в автоматическом режиме, включить защиту зрения или переключиться на режим чтения, который идеален для просмотра документов и текстов. При этом «Режим электронной книги» имеет два режима: цветной (для чтения книг с иллюстрациями или комиксов) и черно-белый (для чтения текста).

Производительность

HUAWEI MatePad Pro 13,2 оснащен фирменным восьмиядерным процессором Kirin 9000W с частотой 2,5 ГГц, который, хотя и не достигает показателей топовых процессоров Qualcomm или MediaTek, обеспечивает высокую производительность. Она поддерживается впечатляющим объёмом ОЗУ в 12 ГБ и хранилищем на 512 ГБ.

В бенчмарке AnTuTu устройство набрало 660 468 баллов. В GeekBench 6 — 1142 балла в одноядерном и 3538 баллов в многоядерном тесте — выше, чем у процессоров Snapdragon 870 и Google Tensor G2.

Что касается конкретной производительности в реальных условиях, то приложения запускаются мгновенно, система работает без тормозов и зависаний. Планшет также подходит для игр. Например, в Genshin Impact MatePad Pro автоматически устанавливает средние настройки графики и выдаёт стабильный геймплей. В War Thunder можно комфортно играть на высокой графике, а Tanks Blitz — на максимальных настройках достигается 120 FPS без существенной нагрузки на процессор.

Кстати, подключить клавиатуру и попытаться сделать гейминг комфортнее, не получится. В играх HUAWEI Smart Magnetic Keyboard не реагирует на нажатия клавиш и на тачпад. Кроме того, Kirin 9000W отличается низким тепловыделением — даже при игре с подключенной зарядкой корпус устройства едва заметно нагревается, что делает его удобным для длительного использования.

ОС и оболочка

Планшет работает на фирменной HarmonyOS 4, разработанной HUAWEI. Главным плюсом оболочки является её постоянное развитие, благодаря которому пользователи получают альтернативы доминирующим Android и iOS. Встроенный магазин приложений App Gallery активно пополняется новыми программами и играми, становясь полноценной заменой Google Play и App Store.

Интерфейс системы, изначально основанный на EMUI, адаптирован под большой экран и обеспечивает удобное взаимодействие с другими устройствами HUAWEI. Особенно стоит отметить режим AlwaysOn, который активируется при взгляде на экран или касании, а также многозадачность.

Разделение экрана в купе с клавиатурой позволяет комфортно использовать MatePad Pro 13,2 в качестве ноутбука, по крайней мере в базовых процессах. А использование стилуса значительно расширяет функционал устройства, обеспечивая улучшенные возможности для рисования и обработки изображений.

Несмотря на официальное отсутствие поддержки Google-сервисов, Gbox предоставляет доступ к многим из них, включая Google Фото и Gmail. Однако возможные проблемы с авторизацией в Google-аккаунте в некоторых приложениях всё ещё остаются.

Звук

Как уже отмечал ранее, у планшета шесть динамиков с технологией HUAWEI Sound. Они обеспечивают мощный и громкий звук, при этом на максимальной громкости он сохраняет чистоту, не сопровождается дребезжанием или искажениями, а также имеет лёгкие басы.

Благодаря высокому качеству аудио HUAWEI MatePad Pro 13,2 отлично подходит не только для просмотра фильмов и видео, но и для воспроизведения музыки, особенно если в доме нет колонок.

Камеры

Блок камер HUAWEI MatePad Pro 13,2 включает в себя блок камер с двумя сенсорами. Основная камера на 13 Мп с диафрагмой f/1.8 и автофокусом способна делать фотографии в разрешении 3120×4160 пикселей и записывать 4K видео в 30 кадрах в секунду или в Full HD в 60 кадрах.

Обычная Ширик

Хотя качество фотографий несравнимо с флагманскими смартфонами, оно всё же позволяет получить качественные снимки. Сенсор также поддерживает 10-кратный цифровой зум.

Широкоугольный объектив на 8 Мп хорошо справляется с фотосъёмкой в дневное время, но ночью изображения становятся менее чёткими. Для ночной съёмки рекомендуется использовать специальный режим «Ночь», но про ширик в таком случае можно забыть.

Обычный Ночной режим

Фронтальная камера на 16 Мп — неплохая. Она обладает функцией улучшения кожи, что делает селфи выразительными даже в условиях плохого освещения.

Автономность

HUAWEI MatePad Pro 13,2 получил аккумулятор на 10 000 мАч и поддерживает быструю зарядку мощностью 88 Вт, позволяющую зарядить устройство от 0% до 100% чуть больше, чем за час.

В режиме ожидания заряд батареи практически не уменьшается — на протяжении 1-2 дней неиспользования показатель заряда упал всего на 1-2%. В обычных условиях использования, включая работу с текстами, просмотр контента на YouTube и сериалов, планшет способен проработать до двух дней без подзарядки.

Работа с планшетом во многом зависит от интенсивности использования и настроек экрана, но в целом уровень автономности сопоставим с лучшими устройствами в этом классе.

Итог

Я считаю, что MatePad Pro 13,2, оцененный в России в 89 990 рублей за базовую модель и 99 990 рублей за топовый комплект с чехлом-клавиатурой, заслуживает звание лучшего (или одного из лучших) планшета от HUAWEI. Это устройство можно рассматривать как альтернативу ноутбуку благодаря многофункциональности, большому дисплею и аксессуарам.

Основной аудиторией устройства являются студенты, авторы, редакторы, журналисты и другие специалисты, которые активно работают с текстами. Удобство подобного процесса HUAWEI обеспечила клавиатурой с полноразмерными клавишами. Она же делает планшет идеальным устройством для путешественников и людей, которые проводят много времени в разъездах.

Дополнительное преимущество планшета — стилус M Pencil 3, который открывает широкие возможности для графических дизайнеров и художников. MatePad Pro 13,2 также отлично подойдёт для просмотра фильмов и прослушивания музыки благодаря впечатляющей автономности, а также качественным экрану и звуку.

Несмотря на наличие некоторых минусов, которые могут быть критичны для одних и незаметны для других, его стоимость вполне оправдана по сравнению с аналогичными устройствами на рынке.

Анатолий Почивалов Плюсы Тонкий корпус и небольшой вес

Большой и яркий дисплей

Поддержка клавиатуры и стилуса

Хорошая автономность и быстрая зарядка

Громкий и качественный звук

Неплохие камеры Недостатки Громоздкость комплекта с клавиатурой и чехлом

Отсутствие слота для SIM-карты

Сомнительный процессор

Нет Google-сервисов