Обзор HUAWEI MateBook E Go: 2 в 1 всегда с собой

Привет!

Вся моя рабочая деятельность полностью завязана на компьютере. Надо куда-то уехать — беру ноутбук и планшет. В пути планшет поможет скоротать время за интересным фильмом, а ноутбук выполнит любую рабочую задачу. При этом я использую множество приложений, которых практически нет на планшетах. Или они есть, но настолько “обрезаны”, что работать в них без боли и страданий, невозможно. Однако, постоянно носить с собой набор состоящий из зарядки, планшета, ноутбука и повербанка — сомнительное удовольствие.

И вот казалось бы я нашел идеальный вариант 2 в 1 в виде гибридного ноутбука HUAWEI MateBook E Go. Который за счет его веса, можно везде таскать с собой, а установленная Windows 11 позволит работать в любом месте, без отрыва от производства. Но даже у такого устройства и тёмная сторона. В этом обзоре мы разбираемся, что из себя представляет новинка от HUAWEI и может ли такое устройство стать достойным компаньоном.

Характеристики HUAWEI MateBook E Go

Модель: HUAWEI MateBook E Go (GK-W76)

Дисплей: сенсорный, 12,35″, 2560×1600, поддержка 120 Гц, 244 PPI, яркость 400 нит

Тип матрицы экрана: IPS

Процессор: Snapdragon 8cx Gen 3

GPU: Qualcomm Adreno 690

Оперативная память: 16 Гбайт (4 × 32 бит), LPDDR4X SDRAM

Накопитель: 512 ГБ SSD

Время работы от аккумулятора: 7-14 часов

Интерфейсы: USB-C × 2 (USB 3.2 Gen 1), разъем 3,5 мм для наушников и микрофона

Связь: Wi-Fi 6 (IEEE 802.11ax), Bluetooth 5.1

Сотовый модем: отсутствует

Батарея: 45,84 Вт⋅ч, блок питания 65 Вт

Габариты (ДxШxВ): 283,7×184×7,68 мм

Вес: 710 г. (планшет), 450 г. (клавиатура с подставкой)

Цена в России на момент обзора: 77 999 руб.

Что в коробке?

Ноутбук поставляется в коробке средних размеров. Комплектация выглядит так:

Сам ноутбук (без клавиатуры);

Зарядный блок HUAWEI SuperCharge на 65 Вт;

Шнур Type-C с двух сторон;

Документация.

Также следом идет коробка с беспроводной клавиатурой HUAWEI Smart Magnetic Keyboard. Стилуса в комплекте нет, если нужен, то придётся докупать его отдельно.

Внешний вид

Первое, что бросается в глаза – дизайн устройства, ведь он выглядит как планшет. Тонкий корпус 7,68 мм и легкий вес – 710 граммов. Сзади матовая спинка, которая собирает все возможные отпечатки пальцев, но всё это скрывается при помощи комплектного чехла-подставки. Также на этой стороне располагается камера на 13 МП с возможностью записи видео в 4К с частотой 30 Гц и выгравированный логотип HUAWEI.

Вес собранного комплекта составляет около 1,17 кг. Аналогичный вес можно наблюдать в ультрабуках.

С двух сторон расположены порт USB-C (USB 3.2 Gen 1) и динамик. На правой стороне есть стандартный разъём 3,5 мм для подключения наушников или любой другой аппаратуры, а слева находится кнопка включения/выключения со встроенным сканером отпечатков пальцев. Сверху расположились качелька громкости и три микрофона.

Сзади крепится комплектный магнитный чехол из приятной на ощупь искусственной кожи, что обеспечивает надежную защиту матовой части планшета. Для установки экрана на ровную поверхность достаточно просто отогнуть нижнюю часть чехла.

Кроме того, чехол-подставку можно откинуть ещё дальше и почти полностью положить экран на стол, что упростит работу со стилусом. У меня нет опыта использования стилуса, поэтому могу лишь предполагать о его удобстве, основываясь на рекламном ролике.

Клавиатура Smart Magnetic Keyboard также крепится при помощи магнитов, а электрически подключается через разъем с тремя пружинящими контактами. Следует учесть, что последний контакт используется исключительно для зарядки внутреннего аккумулятора клавиатуры.

Весь процесс связи между устройствами осуществляется через Bluetooth. Фирменная клавиатура подключается автоматически без дополнительных движений. Не лишним будет отметить, что в MateBook E Go предусмотрены отдельные антенны для контроллеров Wi-Fi и Bluetooth, что способствует улучшению качества соединения.

Клавиатура выполнена качественно из гладкого пластика и резины. В кнопках Fn и Caps встроены индикаторы включения, однако, отсутствует подсветка всех остальных символов. Это неудивительно, учитывая компактные размеры клавиатуры. Печать на ней удобна, сравнима с полноценными ноутбуками и при этом клавиши работают бесшумно. Получается полноценное ощущения нормальной клавиатуры, а не вбивания клавиш в стол.

Тачпад покрыт стеклом, достаточно компактен, обладает отличной отзывчивостью и приятным управлением. Здесь нет проблем, с которыми сталкиваются многие пользователи ноутбуков под управлением Windows.

Один из найденных минусов заключается в том, что вы практически никак не сможете разместить такой ноутбук на коленках или любой “кривой поверхности”. Причина в самой конструкции. Если нужно работать с ноутбуком, лежа на диване, лучше отсоединить клавиатуру и использовать его как планшет. Возможно, что в будущих версиях мы увидим, что-то более функциональное, что позволит фиксировать ноутбук под разными углами.

Преимуществом же такого форм-фактора является его сенсорный экран и наличие Windows 11 с улучшенной поддержкой жестов. Здесь доступны быстрые свайпы, открытие активных окон и многое другое.

Смотреть приятно

Экран MateBook E Go без преувеличения шикарный, даже несмотря на то, что это IPS. Он отличается нестандартным размером с диагональю 12,35 дюйма, при этом сохранены привычные для ноутбуков пропорции 16:10. Экран обладает разрешением 2560×1600, а частота обновления составляет 120 Гц, что делает картинку более плавной и приятной для восприятия. Каких-либо фризов или лагов обнаружено не было.

HUAWEI заявляет, что яркость экрана составляет 400 нит, но по всей видимости, экран гораздо ярче, ведь пользоваться им можно с комфортом даже на улице при солнечной погоде. Любопытно, что при своих компактных габаритах, дисплей ноутбука никак не уступает старшим собратьям, судите сами: цветовой охват P3, а также уже модная сертификация TÜV Rheinland, которая подтверждает защиту от синего света и мерцания.

Вверху дисплея размещена фронтальная камера на 8 МП. Этого более чем достаточно для рабочих видеозвонков в любом удобном месте, независимо от местонахождения: будь то в помещении, на улице или в шумном кафе.

Единственное, при резком переходе с обычного ноутбука с диагональю 15 дюймов, экран может показаться небольшим, а все элементы мелкими и придётся привыкать. Если вся ваша работа завязана на работе с графикой или видео, то MateBook E Go сможет лишь справиться с несложными задачами, а вот более тяжелые процессы изрядно его загрузят.

Но зато с другими рабочими вопросами он справляется быстро и без проблем. Я постоянно сижу с 10 открытыми вкладками браузера, параллельно у меня запущено два текстовых редактора, телеграм и фотошоп для быстрой обрезки изображений. Никаких фризов и перегревов.

Для работы, но не для игр

Характеристики железа заслуживают отдельного внимания. Ноутбук оснащен процессором Qualcomm Snapdragon 8cx Gen 3, который представляет собой решение для Windows-ноутбуков. За графику отвечает Qualcomm Adreno. Хотя здесь не стоит ожидать выдающейся производительности, но данная конфигурация с 16 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ физической памяти вполне способна справляться с повседневными задачами.

Пробуждение устройства происходит при помощи боковой кнопки включения/выключения. На весь процесс выхода из сна уходит около 5 секунд, хотелось быстрее, но вспоминаю про габариты. Также в неё встроен сканер отпечатков пальцев, который работает буквально через раз. Но честно говоря, пользоваться им в режиме ноутбука не так удобно, так как быстрее ввести пароль через клавиатуру.

Как и во всех ноутбуках HUAWEI есть фирменное приложение PC Manager. Можно включить запись экрана, наложить фон на вебку, создать мультиэкран со смартфоном или использовать “суперхаб” для хранения временных файлов.

Несмотря на мощный процессор и 16 ГБ оперативки, увы, поиграть в последние хиты не получится. В свою очередь я смог установить на MateBook E Go четыре игры: CS:GO, GTA Vice City, GTA San Andreas и GTA 3 Definitive Edition. Все были выставлены с низкими настройками и разрешением экрана. Результаты следующие:

CS:GO — 5-7 FPS, играть невозможно;

GTA San Andreas — 10-15 FPS, играть практически невозможно;

GTA 3 Definitive Edition — 8-10 FPS, играть практически невозможно;

GTA Vice City — 26-30 FPS. Играбельно!

Удивительно, но после таких “издевательств”, ноутбук не превратился в печку, а лишь слегка нагрелась задняя часть. Понятное дело, что устройство и не рассчитано для запуска игр, поэтому осуждать за это не буду. Но вот какие-либо олдскульные проекты типа «Героев Меча и Магии» ноутбук потянет без вопросов.

Также MateBook E Go я прогнал через Geekbench и получил следующие результаты: 1388 в одноядерном и 6030 баллов в многоядерном тесте соотвественно.

Хватит надолго

Один из очевидных плюсов MateBook E Go является его автономность и здесь у него всё отлично. За месяц использования я не могу припомнить случая, когда он разрядился в нужный мне момент или чего хуже во время срочной работы.

По характеристикам в MateBook E Go установлена батарейка ёмкостью 46 Втч, а сам производитель обещает до 14 часов работы. В моем случае, ноутбук демонстрирует впечатляющую автономность, выдерживая непрерывную работу в течение 7-8 часов. Но всё это зависит от множества других факторов. Если попробовать запустить в фоне музыку и смотреть бесконечно YouTube, то соответственно, время работы резко сократится.

С восполнением заряда тут тоже всё в порядке. Комплектный адаптер мощностью 65 Вт способен добавить 20% заряда всего за 15 минут.

Итого

В целом, MateBook E Go – это отличное решение для тех, кто ищет компактное устройство, способное обеспечить полноценную работу под управлением Windows 11 в любых условиях.

Лично для меня он стал незаменимым спутником во время поездок и на улице. Он компактен, обладает долгим временем автономной работы, а также удобной клавиатурой с тачпадом, что позволяет использовать его как полноценный компьютер. В этом отношении ни один iPad Pro или Android-планшет с клавиатурой не может конкурировать с ним по функциональности.

Теперь я использую свой рабочий ноутбук исключительно в офисе и когда мне нужно пойти куда-то или уехать, я всегда беру с собой MateBook E Go.

Для кого же создан MateBook E Go? Он идеально подходит для пользователей, которые нуждаются в мобильном и компактном устройстве, способном обеспечить полноценную работу с операционной системой Windows 11 всегда и везде.

Богдан Дегтярев Плюсы Быстрая зарядка

Два порта Type-C

Поддержка 120 Гц

Долго держит заряд

Лёгкий и компактный

Работает на Windows 11

Удобная клавиатура и отзывчивый трекпад Недостатки Не все приложения подойдут из-за ARM

Сканер отпечатков пальцев работает через раз