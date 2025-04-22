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Рабочие промокоды в Roblox на апрель 2025

Список актуальных промокодов на косметические предметы для персонажей, аксессуары и т.д.

Roblox — популярная онлайн-игра, которая похожа на Minecraft и позволяет любому пользователю создавать свои собственные миры. Промокоды в игре позволяют бесплатно получить эксклюзивные косметические предметы для персонажей. Публикуем рабочие коды в Roblox на апрель 2025 года, а также рассказываем, как их активировать. Добавьте страницу в «Закладки», мы будем обновлять ее и добавлять новые промокоды.

Коды в Роблокс на апрель 2025 года

Рабочие промокоды для Roblox:

  • FREENGNBOI — комплект Nguyen Boi
  • FREENGNGON — комплект Nguyen Gon
  • SPIDERCOLA — аксессуар Spider Cola
  • TWEETROBLOX — аксессуар The Bird Says

Коды в Роблокс для популярных плейсов

Island of Move:

  • STRIKEAPOSE — аксессуар Hustle Hat
  • GETMOVING — аксессуар Speedy Shades
  • VICTORYLAP — аксессуар Cardio Cans
  • WORLDALIVE — аксессуар Crystalline Companion
  • SETTINGTHESTAGE — аксессуар Build it Backpack
  • DIY — аксессуар Kinetic Staff

Mansion of Wonder:

  • GLIMMER — аксессуар Head Slime
  • THINGSGOBOOM — аксессуар Ghastly Aura
  • PARTICLEWIZARD — аксессуар Tomes of the Magus
  • BOARDWALK — аксессуар Ring of Flames
  • FXARTIST — аксессуар Artist Backpack

Zombie Strike:

  • ARENA — 1500 кэпсов
  • COOL — 1500 кэпсов
  • COWBOY — 1500 кэпсов
  • EVIL — 1500 кэпсов
  • Goblin — 1500 кэпсов
  • LOOT — 1500 кэпсов
  • PRIZE — 1500 кэпсов
  • Strike — 1500 кэпсов
  • TRANSRIGHTS — оружие
  • ZOMBIE — оружие

Warrior Simulator:

  • 63MILLION — 50 000 монет
  • SNUGLIFE — бесплатный стартовый питомец
  • WINTERWARRIOR — 50 000 монет
  • ACTIVEWIZARD20K — 150 000 монет
  • JOINEDDISCORD —  800 000 монет
  • 73M1LL1ON — 100 000 монет

Toy Clicking Simulator:

  • CLOVERPET — питомец Святого Патрика
  • UPDATE45 — 15-минутный двойной лаки-буст
  • UPDATE44 — 15-минутный двойной лаки-буст
  • BUBBLES — 15-минутный двойной ускоритель вынашивания яиц
  • INSTANTDARKMATTER — 15-минутный двойной ускоритель вынашивания яиц
  • 7MEVENT — 15-минутный двойной ускоритель вынашивания яиц
  • STPATRICKSDAYEVENT — 15-минутный двойной ускоритель вынашивания яиц
  • UPDATE16 — 6-часовой двойной ускоритель вынашивания яиц

Da Hood:

  • DHSUMMER — 200 000 валюта

Race Clicker:

  • OPX3CODE — 3 бесплатных победы в течение 15 минут
  • UPDATECLICKCODE — Плуавтоматический кликер
  • FREEPET1 — Временный питомец

Roblox Mining Simulator 2:

  • LOSTCITY — Омега усилитель 30 минут
  • FREECRATE — Базовый ящик
  • RARECRATE — Редкий ящик
  • RELEASE — 100 монет
  • FREEEGG — Бесплатный питомец

Roblox Doors:

  • SCREECHSUCKS — 25 ручек

Важно: некоторые коды в Роблокс ограничены по времени или имеют лимит по количеству использований. Если какой-то из промокодов не работает, значит активировать его уже не получится.

Как активировать промокод в Roblox

Рабочие промокоды в Roblox на март 2025

Активация промокода на ПК:

  1. Откройте страницу активации промокодов на официальном сайте Roblox
  2. Авторизуйтесь
  3. Введите полученный промокод в поле «Code» и нажмите кнопку «Redeem». Если активация прошла успешно, появится сообщение «Code Successfully Redeemed»

Активация промокода для конкретных плейсов (в игре):

  • Поле ввода для активации кода находится обычно в главном меню, во внутриигровом магазине и в разделе с соцсетями
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Источник:
The GEEK
Анатолий Почивалов

Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
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