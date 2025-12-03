Roblox перестал работать в России | The GEEK
Roblox перестал работать в России

Пользователи массово жалуются на невозможность запустить популярную игру.
Редакция The GEEK сегодня в 12:16

3 декабря пользователи по всей России столкнулись с проблемой с доступом к игре Roblox. Согласно данным сервисов, отслеживающих работу интернет-ресурсов, жалобы на сбои начали поступать с самого утра.

Игроки сообщают о бесконечной загрузке веб-версии платформы, отсутствии подключения к серверам и проблемах в работе приложения. Некоторым геймерам доступ удаётся получить только после смены IP-адреса.

Официальной информации о причинах сбоев пока нет. Ранее Роскомнадзор направлял Roblox уведомления об удалении запрещённых материалов, а несколько дней назад депутат Госдумы Антон Немкин заявил, что платформа «опасна для детей».

