Samsung создала виртуальную площадку на платформе Roblox

Компания Samsung объявила о запуске виртуальной игровой площадки Samsung Space Tycoon («Космический магнат»), встроенной в глобальную платформу метавселенной Roblox.

Space Tycoon — виртуальное пространство, где пользователи могут создавать игры и играть в них, а также получать впечатления от использования устройств Samsung в компании космических пришельцев.

Площадка состоит из трех специальных игровых зон: зоны добычи ресурсов, магазина для покупки игровых предметов и лаборатории для производства продукции. Действие игры разворачивается на космической станции Samsung, а также в исследовательском центре, где персонажи-инопланетяне изучают новинки бренда.

Используя добытые ресурсы, пользователи могут создавать различные продукты — от смартфонов Galaxy до телевизоров и бытовой техники, — а также приобретать и улучшать игровые предметы. Реальные устройства можно превратить в игровые гаджеты. Например, складной смартфон Galaxy Z Flip преобразуется в сумку или скутер, пылесос Jet Bot — в ховерборд, а интерьерный телевизор The Sero — в персональный вертолет.

В настоящее время в игровом магазине доступно более 20 продуктов Samsung. Цвета приобретенных предметов будут меняться в зависимости от пройденных уровней, а ассортимент доступных предметов — регулярно расширяться.

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