М.Видео первым в России открыл магазин электроники во вселенной Roblox

Бренд М.Видео, входящий в Группу М.Видео-Эльдорадо, первым среди российских ритейлеров открыл виртуальный шоу-рум технологий и цифровых новинок, совмещённый с игровым пространством.

Проект во вселенной Roblox запущен к старту нового учебного года, чтобы помочь школьникам «втянуться» в образовательный процесс после каникул, а также в интерактивной форме познакомить с актуальными девайсами.

Пространство М.Видео создано по образцу действующих розничных точек сети, окрашено в цвета бренда, и объединяет сразу две локации. Пользователи смогут пройтись вдоль стеллажей с техникой, касс и тематических зон, а также послушать с помощью гигантской колонки фирменный джингл бренда. В центре магазина находятся вращающаяся платформа с фирменной буквой-логотипом «М» и лидерборд игры.

Также внутри была представлена игра «М.Гонки» за которую можно получать бонусные баллы и тратить их в реальном мире.

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