Запуск Galaxy Z Flip 2 запланирован на лето 2021 года

Мы знаем, что Galaxy Z Flip был выпущен в начале этого года и стал первыми складным вертикально-ориентированным смартфоном. Спустя время, а точнее по прошествии шести месяцев, компания Samsung выпустила версию с поддержкой 5G-сетей и более быстрым чипсетом: вместо Snapdragon 855+ появился Snapdragon 865+. Теперь же настало время преемника.

И речь в данном случае идет о Galaxy Z Flip 2, который по мнению одного из инсайдеров выйдет не в заранее оговоренное время. Если сначала предполагалось, что аппарат может появиться весной будущего года, то сейчас все больше слухов стали появляться относительно выхода летом, хотя никаких предпосылок к такому решению нет.

The Z Flip 2 will not be launched with the S21, but it will be launched in the spring. I am impressed with the upgrades it will get. — Ross Young (@DSCCRoss) October 28, 2020

Если говорить о самом смартфоне, то о нем информации не так много. Из последних утечек стоит выделить мнение о небольшом экране, по крайней мере, меньшем, чем у Motorola Razr. Естественно, что в нем должен быть топовый чипсет от Qualcomm. Также будет версия с процессором Exynos, но о ней нет информации вообще. Что касается улучшений, то среди них значатся более емкая батарея и улучшенные петли.