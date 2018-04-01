Дисплей Samsung Galaxy Z Flip оказался неустойчивым к царапинам

Samsung на презентации своей гибкой раскладушки Galaxy Z Flip активно нахваливала его ультратонкое стекло на экране. До этого во всех подобных устройствах всегда для дисплея использовался пластик.

Сейчас популярный YouTube-канал JerryRigEverything опубликовал краш-тест новинки. Традиционно блогер “убивал” обе стороны панели всевозможными подручными средствами.

В ходе этого эксперимента оказалось, что ультратонкое стекло в Gaaxy Z Flip царапается как обычный пластик. Экран раскладушки портился не только под канцелярским ножом, но и от ногтей. Возможно, это стекло отличается от пластика, и за ним кроется сложный процесс производства. Однако, по крепкости и функциональности различий нет.

Ситуация странная. Обычно такие казусы у Samsung случаются редко. Исключение составляет выпуск гибкого Galaxy Fold — это откровенная боль компании.

В остальном краш-тест смартфон прошел неплохо. Уж точно в разы лучше, чем конкурент Motorola Razr. Последний заваливал все испытания практически сразу же.