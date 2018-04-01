В раскладушке Galaxy Z Flip нашли встроенную рекламу

К раскладушке Samsung Galaxy Z Flip пользователи не привыкли, поэтому на неё иногда «прилетают» жалобы.

Сейчас один владелец этого смартфона опубликовал интересную фотографию. Оказывается, в Galaxy Z Flip есть встроенная реклама. Она показывается на основе интересов и геопозиции. Отключить ее нельзя, даже если очень хочется.

Samsung has ads in the phone app — the app you open to place calls — on its $1,380 Galaxy Z Flip. 🙄 pic.twitter.com/tuWr2PxSYh — Todd Haselton (@robotodd) February 18, 2020

До этого раскладушку проверяли в краш-тесте. Оказалось, что у смартфона легко царапается экран даже от ногтя.