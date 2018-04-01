В раскладушке Galaxy Z Flip нашли встроенную рекламу

К раскладушке Samsung Galaxy Z Flip пользователи не привыкли, поэтому на неё иногда «прилетают» жалобы.
Сейчас один владелец этого смартфона опубликовал интересную фотографию. Оказывается, в Galaxy Z Flip есть встроенная реклама. Она показывается на основе интересов и геопозиции. Отключить ее нельзя, даже если очень хочется.
До этого раскладушку проверяли в краш-тесте. Оказалось, что у смартфона легко царапается экран даже от ногтя.
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