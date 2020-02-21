Закрылся завод по производству гибких смартфонов Samsung из-за коронавируса
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Новости

Закрылся завод по производству гибких смартфонов Samsung из-за коронавируса

Пока Apple открывает свои заводы после карантина из-за коронавируса, «эстафету» переняла Samsung.

Компании пришлось закрыть свой завод в Гуми, Южная Корея. Причина — у сотрудника обнаружен коронавирус. Все, кто контактировал с эти человеком, будут проходить карантин. А сам завод приостановит свою работу с 24 февраля.

Именно на этом заводе компания собирала гибкие смартфоны Galaxy Z Flip и Galaxy Fold. Навряд ли ситуация создаст дефицит этих устройств. Скорее всего, пользователям придётся немного дольше ждать поставок.

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