Официальный анонс Samsung Galaxy Z Flip показали на «Оскар»

Samsung решила быть непредсказуемой и показала раскладушку Galaxy Z Flip на церемонии «Оскар».

Тем временем, до самого мероприятия южнокорейской компании остаются считанные дни. Samsung официально представит флагманскую линейку S20 и новую гибкую раскладушку 11 февраля.

This is the first time (I guess) Samsung showed one of its Flagship Smartphones before Unpacked officially. The #GalaxyZFlip Commercial is our already and it looks so cool. pic.twitter.com/cGicYEJOsj — Ishan Agarwal (@ishanagarwal24) February 10, 2020

Почему компания выбрала «Оскар» для рекламы понять довольно просто — к премии прикованы миллионы взглядов.

В ролике показали смартфон в черном и фиолетовом цветах. Также из него видно, что у новинки сдвоенная основная и врезанная фронтальная камеры. Есть дополнительный экран для просмотра времени, уведомлений и прочему. Однако, он крайне мал.