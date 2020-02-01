Официальный анонс Samsung Galaxy Z Flip показали на «Оскар»
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Новости

Официальный анонс Samsung Galaxy Z Flip показали на «Оскар»

Samsung решила быть непредсказуемой и показала раскладушку Galaxy Z Flip на церемонии «Оскар».

Тем временем, до самого мероприятия южнокорейской компании остаются считанные дни. Samsung официально представит флагманскую линейку S20 и новую гибкую раскладушку 11 февраля.

Почему компания выбрала «Оскар» для рекламы понять довольно просто — к премии прикованы миллионы взглядов.

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В ролике показали смартфон в черном и фиолетовом цветах. Также из него видно, что у новинки сдвоенная основная и врезанная фронтальная камеры. Есть дополнительный экран для просмотра времени, уведомлений и прочему. Однако, он крайне мал.

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