Официальный анонс Samsung Galaxy Z Flip показали на «Оскар»

Samsung решила быть непредсказуемой и показала раскладушку Galaxy Z Flip на церемонии «Оскар».
Тем временем, до самого мероприятия южнокорейской компании остаются считанные дни. Samsung официально представит флагманскую линейку S20 и новую гибкую раскладушку 11 февраля.
Почему компания выбрала «Оскар» для рекламы понять довольно просто — к премии прикованы миллионы взглядов.
В ролике показали смартфон в черном и фиолетовом цветах. Также из него видно, что у новинки сдвоенная основная и врезанная фронтальная камеры. Есть дополнительный экран для просмотра времени, уведомлений и прочему. Однако, он крайне мал.
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