Раскладушки Motorola Razr и Samsung Galaxy Z Flip сравнили в краш-тесте

Не так давно мы стали свидетелями выхода инновационных смартфонов Samsung Galaxy Z Flip и Motorola Razr. Эти устройства получили сгибаемый корпус и экран, который находится внутри для предотвращения повреждений. Но как же будут обстоять дела, если тот и другой упадут на пол, что нередко случается в реальной жизни. Этот вопрос принялись решать на YouTube-канале EverythingApplePro.

Стоит сразу заметить, что предпочтения отдавались Samsung Galaxy Z Flip, так как он выполнен из премиумных материалов, да и качество сборки выделяет его перед конкурентов. Конкретно лучше работает шарнирное соединение, которое также защищено от попадания в него пыли. Единственное превосходство Motorola Razr – это наличие внешнего дисплея.

Что касается краш-тестов, то первый из них прошел, имитируя доставание устройств из кармана в сложенном состоянии. После третьего падения не выдержала фронтальная панель Samsung Galaxy Z Flip, которая покрылась паутиной в одном из углов. Далее последовал второй краш-тест: тот же самый процесс, но устройства уже были в разложенном состоянии.

Здесь все еще удивляет Motorola Razr, который не поддается на действия бетонного пола. А вот фронтальная панель Samsung Galaxy Z Flip полностью покрылась сеткой. Далее краш-тестеры решили «уронить» устройства с высоты человеческого роста, имитируя разговор по телефону. Здесь уже лучше себя чувствовал южнокорейский флагман.

Если у Motorola Razr на основном дисплее в результате падения появились битые пиксели, то на дисплее Samsung Galaxy Z Flip повреждения отсутствовали. Это, по всей видимости, удалось достичь благодаря применению ультратонкого защитного стекла. А вот у Motorola Razr дисплей закрыт пластиковой пластиной.

Итогом издевательств над не самыми дешевыми устройствами стал тот факт, что Samsung Galaxy Z Flip лучше защищен от падений. Его экран не претерпел повреждений, а треснувшая стеклянная часть задней панели легко меняется в сервисном центре.