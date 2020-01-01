Складной Galaxy Z Flip 2 может получить стилус и прозрачный корпус

Samsung двигает технологии дальше. Уже скоро, а точнее 11 февраля, мы станем свидетелями анонса второго складного девайса от корейского производителя. Но на этом работы на заканчиваются: в компании уже ведется разработка следующих поколений подобных устройств. Это подтверждают новые патенты, которые были поданы на регистрацию в патентное бюро США.

Если верить утечкам, то производитель уже работает над тремя новыми гибкими смартфонами, причем два из них – это «раскладушки», а еще один девайс – продолжение в стиле Galaxy Fold. Но главным отличием от уже выпущенных устройств является не совсем обычная конструкция смартфонов.

Как мы знаем, у раскладушек складывающиеся половинки одинакового размера. Здесь же одна из половинок немного меньше другой. Оставшееся место занимает прозрачная крышка, которая способна распознавать касания. Такая конструкция избавляет в надобности от внешнего дисплея и позволит пользователю управлять музыкой, просматривать наличие уведомлений, не открывая девайс.

Что касается модели Samsung Galaxy Z Flip 2, то как ожидается, она получит встроенный в экран дактилоскопический сканер и поддержку фирменного пера – S Pen. А вот первое поколение – Galaxy Z Flip, как говорилось выше, мы увидим уже в феврале, одновременно с Galaxy S20.