Замена складного экрана Huawei P50 Pocket составит почти половину цены смартфона

Компания Huawei представила ранее смартфон-раскладушку Huawei P50 Pocket. Он доступен в двух вариантах по цене 1410 и 1725 долларов — зависит от объёма памяти. И вот теперь стали известны цены ремонтных работ.

Как сообщается, замена материнской платы стоит 535 долларов, замена дисплея — 690 долларов, а основной камеры — 155 долларов. Таким образом, нужно весьма аккуратно обращаться с новинкой, иначе придётся платить.

Помимо этого отметим, что для этой модели Huawei предлагает расширенную страховку за 140 долларов. За эти деньги можно получить замену дисплея и аккумулятора в течение двух лет с даты покупки.

Что касается аппаратного обеспечения, то новинка построена на процессоре Snapdragon 888 с модемом 4G, есть варианты на 8/12 ГБ ОЗУ и 256/512 ГБ постоянной памяти. Ёмкость батареи — 4000 мА·ч с зарядкой на 40 Вт. Основная камера получила модули на 40 + 13 + 32 МП.

Интересно, а сколько будет стоить экран на Honor Magic V?