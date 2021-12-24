Представлен смартфон-раскладушка Huawei P50 Pocket

Компания Huawei официально представила свой первый смартфон-раскладушку — модель P50 Pocket. Как сообщается, этот смартфон получил новые петли, которые позволяют складывать новинку без зазора и утолщения. Эти недостатки присутствуют у Samsung Galaxy Z Flip3.

Смартфон получил внутренний экран с диагональю 6,9 дюйма и соотношением сторон 21:9. Частота обновления составляет 120 Гц, разрешение равно 2790 x 1188 пикселей. Круглый фронтальный экран имеет диаметр в 1 дюйм.

Этот мини-дисплей позволяет выводить любые данные — от навигации до сообщений и QR-кодов. Также можно выводить виджеты, уведомления и прочее.

Внутри установлен процессор Snapdragon 888, но поддерживается только 4G. Также есть 8/12 ГБ ОЗУ и 256/512 ГБ постоянной памяти. Основная камера имеет три датчика — 40 + 13 + 32 МП. Также новинка получила аккумулятор на 4000 мА·ч с зарядкой на 40 Вт.

Huawei P50 Pocket представлен в трёх цветах. Цены стартуют от 1410 (около 104 тыс. руб) до 1725 долларов (около 127 тыс. руб). Китайские продажи уже начались, о выходе за пределы Поднебесной ничего не сообщается.