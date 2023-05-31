Yuzu выпустила эмулятор Nintendo Switch на Android

Команда разработчиков Yuzu, которая известна своим эмулятором Nintendo Switch, выпустила аналогичное приложение для устройств на Android.

В настоящее время приложение совместимо не со всеми процессорами, но разработчики активно продолжают работу над расширением списка поддерживаемых устройств. Для стабильной работы эмулятора потребуется наличие чипа Qualcomm Snapdragon, 8 ГБ оперативной памяти или более и операционной системы Android 11. Устройства, основанные на процессорах Exynos, MediaTek и других, пока не поддерживаются, однако это может измениться в будущем.

На данный момент бесплатная версия эмулятора уже доступна для загрузки в магазине приложений Google Play, но также есть возможность приобрести платную версию, которая предоставляет ранний доступ к новым дополнительным функциям.

Несмотря на некоторые ограничения, пользователи Samsung Galaxy S23 и Galaxy S20 FE 5G уже могут опробовать игры, которые работают с частотой кадров более 30 FPS. Разработчики обещают выпустить дополнительные обновления, которые повысят производительность эмулятора. К сожалению, функции мультиплеера пока недоступны, но возможно, они будут добавлены в будущих апдейтах.