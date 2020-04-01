YouTube запустит аналог TikTok

Команде YouTube нравится перенимать все популярное у конкурентов. Так, недавно появился аналог «Историй», где пользователи выкладывают короткие видео, которые позже автоматически удаляются. Теперь же настало время популярного молодежного сервиса TikTok. В планах YouTube значится создание нечто подобного, так как популярность этого сервиса только за год выросла на 125%. Так почему же не воспользоваться трендом?

В пользу YouTube говорит то, что у них уже есть база музыки, которую они разрешат использовать бесплатно в новом сервисе. На данный момент нет никакой информации о том, будет ли это отдельным сервисом или станет частью YouTube. Но сейчас уже известно, что это будет нескончаемая лента с короткими роликами, которые будут показываться пользователю на основе рекомендаций.

Если говорить о конкуренте, то есть TikTok, то именно за счет рекомендаций приложению удалось добиться такой популярности среди молодежной аудитории. Рассматриваемое приложение для мобильных устройств уже было загружено с Google Play и App Store более 800 миллионов раз, а ролики из TikTok все чаще начали появляться на YouTube. Как скоро появится этот сервиса от YouTube неизвестно, но он может «оторвать» часть аудитории у TikTok.