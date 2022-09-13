YouTube тестирует рекламу, которую нельзя переключить

YouTube тестирует формат рекламы, в котором нельзя пропускать ролики. Их количество варьируется от 5 до 9. Ранее пользователи должны были смотреть только две рекламы.

Непереключаемые рекламные вставки появляются у всех пользователей, которые не являются подписчиками Premium. Жаловаться на нововведение начали в Twitter.

Поддержка YouTube в Twitter сообщает, что речь идет о роликах, продолжительность которых не превышает шести секунд. Всю обратную связь компания предлагает оставлять в приложении и на сайте через инструмент отправки отзывов.

Возможно, компания таким образом стимулирует рынок к покупке Premium-подписки.

Ещё больше интересного в нашем новом Телеграм-канале!