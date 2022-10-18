YouTube закончил эксперимент с платным разрешение 4К

Все мы привыкли пользоваться бесплатными сервисами Google и их методу заработка на рекламе. Они продают места рекламодателям, а пользователи составляют базу потенциальных покупателей. Также и с YouTube, пользуйся любым разрешением, но смотри рекламу.

Однако две недели назад YouTube решил поставить эксперимент и сделал разрешение 4К доступным только платным подписчикам. К счастью, этот эксперимент закончился. Об этом сообщила команда видеохостинга в Твиттере.

С экономической точки зрения что-то подобное имеет право на существование. Потоковые платформы, такие как Netflix, взимают дополнительную плату за контент в 4K. Видимо в Google решили, что подобным образом могут заработать, но их план проварился из-за огромного потока негатива от пользователей.

Но радоваться пока рано, ведь эксперимент только закончился и никто не обещал, что YouTube с 4K не станет частью платной подписки. Остаётся только ждать дальнейшего развития событий.

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