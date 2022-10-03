YouTube может сделать 4K-видео только для подписчиков Premium

YouTube может внести значительные изменения в подписку Premium и тем самым задеть рядовых пользователей.

В многочисленных утечках появилось упоминание того, что просмотр видео в разрешении 4K может стать эксклюзивной функцией платных подписчиков. Об этом сообщает сразу несколько пользователей на Reddit.

Reddit

Такое решение станет большим ударом для обладателей телевизоров и мониторов с поддержкой высокого разрешения, а использование YouTube без платной подписки менее интересным.

Каких-либо официальных подробностей от Google пока нет. По всей видимости всё это находится в тесте, чтобы собрать реакцию от пользователей.

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