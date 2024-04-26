Яндекс проведет молодежный фестиваль Young Con

Яндекс объявил о проведении фестиваля Young Con, который предоставит возможность студентам и молодым специалистам в области информационных технологий начать свою карьеру. Фестиваль состоится 27 июня в Live Arena и будет доступен как лично, так и онлайн.

Фестиваль разделен на девять тематических «миров», представляющих сервисы Яндекса, где посетители могут не только участвовать в интерактивных развлечениях, но и встретиться с разработчиками компании. Для тех, кто желает стать частью Яндекса, предусмотрены пробные собеседования.

Онлайн-участие требует предварительной регистрации на сайте Young Con, в то время как для посещения фестиваля лично необходимо предоставить мотивационное письмо или выполнить тестовое задание. Лучшие участники технических направлений получат шанс пройти экспресс-собеседование и возможность стажировки в Яндексе.

В завершение мероприятия выступят музыкальные группы The Hatters и ХЛЕБ. Помимо этого, гостей ждет финал турнира по программированию «Баттл вузов. Кубок Y&&Y», где команда-победитель, решившая наибольшее количество алгоритмических задач, получит значительный приз в размере 1 миллион рублей.

Программа фестиваля и условия участия доступны на официальном сайте Young Con.