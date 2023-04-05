Apple удалили приложение ЮMoney из App Store

Apple удалила приложение сервиса ЮMoney из App Store, что привело к тому, что владельцы iPhone больше не смогут установить его на свои устройства. Однако уже установленные версии приложения продолжат работать, их не нужно удалять.

Причина удаления приложения из магазина приложений Apple неизвестна. Сервис ЮMoney позволяет пользователям совершать платежи, осуществлять переводы и оплачивать услуги.

Несмотря на удаление из App Store, приложение ЮMoney могут загрузить пользователи устройств на базе Android. Оно доступно в Samsung Galaxy Store, AppGallery и RuStore.