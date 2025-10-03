Ударопрочный HONOR X9d с гигантской батареей на 8300 мАч выйдет в России

Новый ударопрочный смартфон HONOR X9d, который официально представили на прошлой неделе, выйдет в России. Старт продаж намечен на 13 октября, а цена составит от 33 999 рублей (8/256 ГБ).

Новинка получила 6,79-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 1200×2640 пикселей, частотой обновления 120 Гц и яркостью до 6000 нит.

За производительность отвечает чип Qualcomm Snapdragon 6 Gen 5. Одной из ключевых особенностей смартфона стал его аккумулятор на 8300 мАч с поддержкой быстрой проводной зарядки 66 Вт.

HONOR X9d оснащен тремя камерами:

Основная — 108 Мп, f/1.75, OIS;

Широкоугольная — 5 Мп, f/2.2;

Фронтальная — 16 Мп, f/2.45.

Корпус смартфона защищен по стандартам IP66/IP68/IP69/IP69K. Смартфон выдерживает падения с высоты до 2,5 метров и способен работать даже после попадания в воду температурой до 85°C. Кроме того, HONOR X9d получил подэкранный оптический сканер отпечатков пальцев и NFC.

Ранее в России стартовали продажи ударопрочного смартфона HONOR X7d. Главными фишками устройства стали: ударопрочный корпус, высокий уровень защиты от воды и влаги, емкая батарея на 6500 мАч и отдельная ИИ-кнопка.